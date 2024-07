Ana Carolina Representará Santo Antônio de Posse na Categoria Teen do Miss São Paulo Tenn Infantil

Santo Antônio de Posse está em clima de festa e torcida, pois a cidade terá mais uma representante no Miss São Paulo Teen Infantil, que acontecerá em novembro. Durante a semifinal do concurso, realizada em Campinas, Ana Carolina, de 16 anos, foi eleita para representar o município na categoria Teen.

Ana Carolina, filha de Cleonice Leite e Paulo Miranda, busca patrocínio para a reta final do concurso. Em suas próprias palavras, Ana expressou a emoção e a dedicação necessárias para alcançar esse sonho: “Quando fui escolhida para representar minha cidade Santo Antônio de Posse em um concurso de Miss, sabia que não seria fácil e que teria que enfrentar muitas barreiras. Que o fato de eu ser bonita (como as pessoas dizem) não seria a única coisa necessária para participar. Eu teria que me esforçar, correr atrás e lutar para que tudo se tornasse realidade. Estou vivendo um sonho, pois sempre quis entrar nesse mundo da moda. Enfim, estou deslumbrada com tudo e ansiosa para o grande evento em São Paulo na grande final. Quero pedir a quem puder me ajudar a realizar esse sonho. Estou buscando patrocinadores e apoio, pois sei que juntos podemos fazer a diferença no concurso Miss São Paulo.”

A jovem está determinada e confiante de que, com o apoio da comunidade e possíveis patrocinadores, poderá levar o nome de Santo Antônio de Posse ao topo no concurso. Estamos na torcida para que Ana Carolina consiga o patrocínio necessário e brilhe na grande final do Miss São Paulo Teen Infantil.