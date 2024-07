Ana Castela abre, nesta sexta-feira (19), a Festa Julina de Jundiaí

O Parque da Uva abre os portões às 5 da tarde na sexta-feira

Ana Castela, a boiadeira mais famosa do Brasil, abre a Festa Julina de Jundiai nesta sexta-feira, (19). Por onde vai, arrasta uma multidão de fãs e muita gente acaba colocando o figurino característico com botas e chapéu. As atrações no palco principal são pagas. Mas o acesso ao parque da Uva é grátis. No espaço existem diversas atrações que podem ser frequentadas por famílias.

Para as crianças tem um espaço dedicado e gratuito com brinquedos infláveis. Um mini shopping foi instalado na área do parque com dezenas de lojas. Elas vendem de motos elétricas a doces, roupas e artesanatos. As quadrilhas também fazem apresentações para manter a tradição da época. No palco regional tem os shows com apresentações de artistas locais com diversos ritmos. A praça de alimentação oferece restaurantes, barracas e food trucks com gastronomia típica, lanches tradicionais e comida de rua.

O parque abre às 5 da tarde nas sextas-feiras. Aos sábados e domingos um pouco mais cedo: ao meio-dia.

A música, no palco principal, termina até as 10 da noite.

Confira a agenda de shows no palco principal

No sábado, dia 20 a Turma do Pagode promete agitar o público com sua energia contagiante. No domingo dia 21, se apresenta uma das duplas sertanejas de maior sucesso no país, Jorge e Mateus.

Na segunda semana os grandes shows continuam em cartaz em Jundiaí. A Festa Julina apresenta na sexta-feira, dia 26, Jão com a “SUPERTURNÊ. No sábado, dia 27, tem Luan Santana, com o show “Luan City”. Quem fecha a programação da Festa Julina de Jundiaí é Thiaguinho. Ele apresenta a turnê “Sorte”.

Espaços na Arena principal

Estão disponíveis 4 tipos de ingressos

Pista – Maior área do evento com acesso a praça de alimentação e banheiros.

Área VIP – Tem acesso a pista e a frente do palco. O espaço conta com serviço de atendimento, bares e banheiros exclusivos.

Camarote Avulso – O espaço é coberto e conta com banheiros premium. Conta com serviço de atendimento e bares exclusivos. O camarote avulso tem acesso a pista e área vip.

Camarote Open Bar – Oferece uma área coberta, elevada com vista privilegiada, espaço amplo, tem acesso a pista e área vip. Serviço de open bar com bebidas premium. O espaço ainda tem banheiros privativos.

* este espaço é proibido para menores de 18 anos.

Shows Palco principal

Dia 19 | Sex – Ana Castela

Dia 20 | Sáb – Turma do Pagode

Dia 21 | Dom – Jorge e Mateus

Dia 26 | Sex – Jão

Dia 27 | Sáb – Luan Santana

Dia 28 | Dom – Thiaguinho

Serviço – Festa Julina de Jundiaí 2024

Data: 19 a 28 de julho

Abertura dos portões – sextas-feiras – 17 horas | sábados e domingos – 12 horas

Horário previsto para shows – 20h00

Local: Parque da uva

Endereço: Avenida Jundiaí – s/n – em Jundiaí

Ingressos online: – https://www.tycket.com.br/festa-julina-de-jundiai-2024.html.