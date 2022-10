ANA CLARA VOLTA DO KIM MOLLO COM OURO, VICE GERAL E AINDA MAIS BAGAGEM

Atleta da Academia Free Play foi uma das convocadas para representar a 2ª Região da FAP no torneio inter-regional da FAP

Entre sábado, 8, e domingo, 9, na Associação Esportiva Mocoquense ocorreu a 27ª edição do Troféu Kim Mollo. O Campeonato Paulista Interregional de Natação reuniu as oito regiões esportivas da Federação Aquática Paulista (FAP), que convocaram, através de índice técnico, os melhores competidores para a disputa. Estiveram em Mococa (SP) atletas das categorias petiz 1 a juvenil 2.

A Academia Free Play Sports de Mogi Mirim teve Ana Clara Brito Vidolin convocada para a seleção da 2ª Região. Ela garantiu presença em quatro provas e voltou com medalha para casa. A atleta, que disputa a categoria petiz 2 – nascidos em 2010 – teve como primeiro desafio, logo no sábado pela manhã, o revezamento 4×50 metros livres.

E foi em grande estilo, com a conquista da medalha de ouro para a 2ª Região. Ana Clara nadou ao lado de Anna Dian Guilherme e Ana Caroline Azanha, ambas da Natação Americana e Gabrielly Fernanda Baldo, do SESI-SP. Com uma parcial de 30seg94, ela foi a segunda a nadar no revezamento e, ao lado das colegas de seleção, garantiu o primeiro lugar para a 2ª Região.

Ainda no sábado, dando início às disputas individuais, Ana Clara foi a quinta colocada nos 100 metros borboleta, nadando para 1min16seg82, pulverizando sua melhor marca anterior, que era de 1min22seg06. No dia seguinte, caiu na piscina pela primeira vez para os 100 metros costas e ficou com o sétimo lugar e com 1min17seg79 superou seu tempo de balizamento, que era de 1min18seg67. Já nos 200 medley, a nadadora da Free Play terminou como a 11ª colocada, com 3min00seg75.

Ana Clara esteve na relação de 72 atletas convocados pela 2ª Região, que terminou com o vice-campeonato geral do Kim Mollo 2022 ao somar 947,50 pontos. O primeiro lugar foi da 1ª Região, que somou 1.320,50 pontos e, em terceiro, apareceu a 3ª Região, com 534,50 pontos. No total, 559 atletas estiveram em Mococa, na competição que voltou a ser promovida após dois anos de paralisação devido à pandemia de covid-19.

O trabalho da Free Play é desenvolvido com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, através da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel), Colégio Conectado, Gonçalves Avenida Society, Ótica Líder, Sucos Alvorada e VSwim e apoio do Laboratório 22 de Outubro, Clínica Vitallis e Macaúbas Eco Restaurante.