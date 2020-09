Anderson Silva é presenteado por grafiteiro guaçuano

“Vou guardar como um dos meus troféus”. Foi assim que Anderson Silva, ex-campeão peso-médio do UFC, reagiu ao desembalar um presente que chegou em sua casa, em Los Angeles, no início do mês. A peça, que viajou do Japão aos Estados Unidos, é um tênis personalizado, protegido por uma maleta também customizada com a imagem sombreada de “Spider”.

O trabalho – uma obra caprichosamente pintada e envernizada – foi um presente enviado pelo fã Sancler de Julio de Paula, conhecido como Sancler “Graffit”, de 36 anos. Natural de Mogi Guaçu, o aerografista radicado na província de Shizuoka, entrou em contato com Kalyl Silva, um dos filhos de Anderson, através das redes sociais e conseguiu endereçar o pisante ao lutador do Ultimate .

– Eu sempre quis fazer alguma coisa para o Anderson. Achei o Kalyl no Instagram sem querer, entrei em contato. Eu falei que gostaria de fazer um tênis personalizado, o Kalyl me mandou a logo da “Spiderkick” e falou: “Ele vai amar se você fizer”. Levei quatro horas para grafitar o tênis, já a maleta demorei um dia, porque deu mais trabalho. É tudo pintado, não tem adesivo.

Geralmente, estudo a história da pessoa, pesquiso a sua história. Acompanho a carreira dele desde a época da Chute Boxe, do Pride, eu assistia na TV. Curto o estilo dele, a humildade e a dedicação. Ele tem uma carreira que não tem o que falar. Nunca imaginei que faria um tênis para ele. O Anderson é fera – declarou Sancler, que iniciou a carreira personalizando carros e capacetes, em entrevista ao Combate.com.

Ex-atleta de boxe amador, Sancler “Graffit” – fã de MMA desde a época do extinto Pride – estava satisfeito só por poder adicionar seu trabalho à coleção de Anderson Silva. Entretanto, a ficha caiu ao ver “Spider” valorizar sua arte.