Aniversário de Pedreira terá recorde de “Maior Highline Urbano da América do Sul”

No domingo, 03 de novembro, dentro das atividades programadas em comemoração aos 128 anos de Emancipação Político-Administrativa de Pedreira, das 8h às 18h, será realizado o maior Highline Urbano da América do Sul, pelo atleta pedreirense Wilian Rafael Matiusso, certificado pela Associação Internacional de Slackline.

Durante o aniversário de Pedreira, a travessia do maior Highline Urbano da América do Sul é um ato de fortalecimento para o esporte, contando com o apoio da Prefeitura Municipal, através das secretarias de Esportes e Lazer, Divulgação e Turismo e de Cultura e Economia Criativa. “O Highline terá 610 metros de comprimento, saindo do Morro do Cristo e indo até o Edifício Santa Izabel, localizado na Rua Siqueira Campos, nº 91, no Centro, com aproximadamente 70 metros de altura”, destaca o atleta Wilian Matiusso.

O Highline é uma modalidade do Slackline, onde os praticantes caminham ou realizam manobras sobre uma fita montada entre dois pontos elevados. Diferentemente do Slackline, que é praticado próximo ao solo, o Highline é realizado em alturas consideráveis, sempre com a utilização de equipamentos de segurança para prevenir quedas.

Durante todo o domingo, 03 de novembro, serão desenvolvidas atividades como: Oficina de Slackline; Workshop de Calistenia com Guilherme Moretti; Palestra Ambiental com a atleta e Bióloga Fabiana Fernandes; Workshop Circense; Travessia de Atletas.

“Convidamos a população pedreirense para acompanhar de perto o maior Highline Urbano da América do Sul, além de participar ativamente das oficinas e workshops, tudo isso em comemoração aos 128 anos de Pedreira”, ressalta o Prefeito Fábio Polidoro.