ANO LETIVO NA REDE MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA COMEÇA NA PRÓXIMA QUARTA-FEIRA COM ESCOLA ABERTA

O ano letivo na rede municipal de ensino de Jaguariúna terá início na próxima quarta-feira, dia 1º de fevereiro, com a tradicional Escola Aberta, tanto para alunos do ensino fundamental quanto para alunos dos CEIs (centros de educação infantil) e do CEJA (Centro de Educação de Jovens e Adultos).

Nesse primeiro dia de Escola Aberta, os pais e responsáveis podem acompanhar os alunos. As atividades acontecem no período da manhã, das 7h às 9h, e no período da tarde, das 13h às 15h. As atividades escolares normais serão iniciadas no dia 2 de fevereiro.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o objetivo do programa Escola Aberta é “proporcionar às crianças o primeiro contato com os espaços e materiais escolares, bem como conhecer sua professora e os outros alunos de sua turma, realizando algumas atividades lúdicas em companhia de seus familiares ou responsáveis”.

Devido à prevenção dos casos de síndromes gripais e Covid, os protocolos de segurança sanitária serão observados dentro das unidades de ensino, com uso opcional de máscaras pelos alunos e professores.