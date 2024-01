ANO LETIVO NA REDE PÚBLICA DE JAGUARIÚNA COMEÇA NO DIA 2 DE FEVEREIRO COM ESCOLA ABERTA

A volta às aulas já tem data em Jaguariúna. O ano letivo na rede municipal de ensino começará no próximo dia 2 de fevereiro, uma sexta-feira, tanto para o Ensino Fundamental quanto para a Educação Infantil.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, no Ensino Fundamental, no dia 2, haverá a tradicional Escola Aberta, no período da manhã, das 7h às 9h, e no período da tarde, das 13h às 15h. Após esses horários haverá aula normal e também transporte escolar.

“É de suma importância que os pais ou responsáveis compareçam no primeiro horário para conhecer os professores, equipe gestora e a rotina escolar”, informa a secretaria.

As unidades de Educação Infantil também retornam no dia 2 de fevereiro, com horário das 7h às 11h, no período da manhã, e das 13h às 17h, no período da tarde. A presença dos pais é muito importante.

Já os Centros de Educação Infantil (CEIs) retornam no dia 8 de fevereiro, com o término do Projeto Férias. Todos os alunos retornam para suas escolas de origem.

Ainda segundo a Secretaria de Educação, no dia 19 de fevereiro, começa o período integral nas seguintes unidades: EMEB Ângela Bizzo e EM Prefeito Joaquim Pires Sobrinho – Unidade I. Antes dessa data, os alunos ficarão apenas o período da manhã.

Foto: Ivair Oliveira / arquivo