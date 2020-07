Aplicativo da ACE Holambra facilita jornada do consumidor, fazendo ponte entre clientes e lojas

Os consumidores terão duas formas de fazer suas compras do Dia dos Pais em Holambra. Com as lojas novamente abertas, poderão realizar suas compras presencialmente e, aqueles que preferirem permanecer em casa, têm a opção de fazer contato com as lojas utilizando o aplicativo ACE Holambra.

Ferramenta criada pela Associação Comercial e Empresarial de Holambra para aproximar consumidores e empresas, especialmente o comércio, o app já está em uso por cerca de 1000 usuários da cidade. “O aplicativo é uma ponte entre os consumidores e mais de 200 empresas locais, principalmente lojas, supermercados, farmácias, prestadores de serviço e comércio de flores”, observa Suzi Celegatti, gerente da ACE. “Temos duas seções no menu do aplicativo: Guia de Associados e Compre pelo WhatsApp. Em ambas, o usuário clica e visualiza dezenas de empresas, escolhendo contatar aquela que preferir e precisar”.

Para o Dia dos Pais, a ferramenta promete facilitar o acesso do consumidor ao comércio, estreitando e facilitando o acesso dos clientes às lojas. Além do contato telefônico, o app mostra endereço, site e redes sociais das lojas cadastradas. Clicando no número do WhatsApp, por exemplo, o consumidor já começa a falar com a loja.

HORÁRIO REDUZIDO

O aplicativo também ajudará o consumidor num outro momento: confirmar com a loja de sua preferência o horário de atendimento presencial que está praticando. Por conta das regras do Plano SP na pandemia, os estabelecimentos comerciais do setor não essencial podem abrir as portas por apenas quatro horas diárias.

PROGRAMAR COMPRAS É AUMENTAR SEGURANÇA

Para aqueles consumidores que vão fazer as compras presencialmente, a ACE orienta não esperar para a última hora. “Orientamos que o consumidor programe sua compra e vá ao comércio com calma fazer sua compra. Nessa fase de pandemia, isso é essencial para evitar aglomeração e aumentar segurança, tanto de clientes quanto dos lojistas e funcionários”, orienta a gerente da Associação Comercial. “Aqueles que puderem evitar sair de casa, podem optar pelo delivery (entrega), pois a maioria das empresas está atendendo nessa modalidade”.

O aplicativo ACE Holambra é gratuito e pode ser baixado na App Store e na Play Store.