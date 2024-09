Prefeitura realiza 250 castrações por mês pelo Programa de Castração Animal

O Programa de Castração Animal da Prefeitura de Mogi Guaçu tem realizado 250 castrações por mês entre cães e gatos, machos e fêmeas pelo Programa de Castração Animal. E, até o momento, já foram realizadas cerca de 6,5 mil castrações entre cachorros e gatos, machos e fêmeas. Além disso, a Secretaria Municipal de Bem-Estar e Defesa Animal já planeja um novo processo licitatório para a continuação do serviço de outras 520 castrações.

Os procedimentos são feitos pela equipe da Unidade de Atendimento e Apoio Operacional Dr. Lellis Rodrigues Pompeo, o antigo Centro de Zoonoses, e também na clínica particular contratada pela Prefeitura. A Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal possui um cadastro de cães e gatos e, de acordo com ele, vai informando os proprietários dos pets sobre a data de castração. Um cronograma é seguido priorizando os animais abandonados, os de famílias de baixa renda e também os de protetores independentes.

O secretário de Bem-Estar e Defesa Animal, Claudinei da Silveira Rodrigues, o Nei, contou que o cadastro é mantido ativo e que já existe uma lista dos animais que serão castrados na próxima etapa do programa. “Sempre estamos em contato com os proprietários dos animais para a preparação, para que o procedimento seja feito e, por isso, é importante que as orientações sejam seguidas, principalmente com relação ao jejum do animal”, comentou.

O interessado pode efetuar a inscrição de forma online pelo link: https://tinyurl.com/489sufmy ou diretamente na Secretaria de Bem-Estar e Defesa Animal localizada na Rua Afonso Pessini, 36, Imóvel Pedregulhal, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.