Holambra recebe 1ª etapa da Copa Integração de Judô

O Ginásio Municipal de Esportes recebeu neste domingo, dia 22 de outubro, a 1ª etapa da Copa Integração de Judô. O evento reuniu 100 atletas entre 5 e 29 anos da Cidade das Flores e de Artur Nogueira. ” Esta foi, para a maioria, a primeira experiência de luta fora do ambiente de aula”, explicou o professor da escolinha da Prefeitura de Holambra, André Júnior. “Os alunos puderam colocar em prática todo o conteúdo desenvolvido no decorrer do ano”, completou. Durante a atividade foram arrecadados 100 litros de leite, que serão encaminhados ao Departamento Municipal de Promoção Social.

As aulas de Judô em Holambra são oferecidas gratuitamente por meio do Departamento Municipal de Esportes e são realizadas às segundas, quartas e sextas, nos períodos da manhã e tarde. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 19 3802-8098.