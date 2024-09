Homem é preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo em Artur Nogueira

No dia 12 de setembro, uma equipe da Polícia Militar de Artur Nogueira prendeu um homem em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito e ameaça. A ação ocorreu após a polícia receber informações sobre a presença de um indivíduo armado na rua Geraldo Caetano.

Durante patrulhamento, os policiais avistaram um homem com as características descritas em uma oficina mecânica. Ele foi abordado de imediato e, após uma busca pessoal, os agentes localizaram uma pistola Taurus calibre 9mm em sua cintura. A arma estava carregada e havia um carregador sobressalente com 12 munições.

A numeração da arma foi verificada, mas nenhum registro foi encontrado. O suspeito foi então preso em flagrante e conduzido à delegacia de Polícia de Artur Nogueira, onde teve sua prisão ratificada pela autoridade de plantão, permanecendo à disposição da justiça.