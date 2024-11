Após 167 anos da primeira reunião, Câmara de Amparo inaugura sede própria

“Um momento histórico, da mais alta importância para nossa cidade. A expectativa de todos é de um futuro promissor e grandioso”, declarou o presidente Dil

Em 14 de novembro de 1857, sob presidência de Joaquim Mariano Galvão de Moura Lacerda, acontecia a primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Amparo. Exatos 167 anos após, em 2024, uma solenidade marca a inauguração da sede própria, em um prédio novo, do Legislativo Amparense. “Feita essa intersecção entre o passado e o presente, a expectativa de todos é de um futuro promissor e grandioso para a Câmara Municipal de Amparo, com efetividade e presença do Poder Legislativo na vida e na representação popular. É um momento histórico que nos traz grande emoção pelo que representa em nossa sociedade. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui e de fazer parte deste momento tão marcante”, declarou o presidente da Casa, vereador Edilson Camillo (Dil – PSB).

Além dos atuais vereadores, servidores, ex-vereadores e ex- servidores, a cerimônia contou com a presença do prefeito municipal, Carlos Alberto Martins, que discursou: “Eu tenho uma dupla satisfação, por já ter sido vereador desta Casa e saber da importância de uma Câmara Municipal na vida de uma cidade. E, estando prefeito, sei ainda mais dessa importância! Essa Casa representa o povo e, assim como os cidadãos, ficava pagando aluguel, mudando sempre de local, em busca da sua casa própria. Esse dia celebra essa conquista. Parabéns ao povo de Amparo”. O prefeito foi citado e recebeu agradecimento de todos os vereadores pela sua decisão em oferecer e destinar o espaço para o uso da Câmara Municipal de Amparo. “Seu apoio foi de fundamental importância para nossa conquista”, reforçou Dil.

O vereador Carlos Cazotti (União) estava como presidente quando foi assinada a destinação do imóvel para a Câmara, em maio de 2022. “De modo particular, me sinto honrado de ter participado de forma efetiva para que esse sonho hoje se tornasse realidade. Gratidão é a palavra de ordem ao prefeito Carlos Alberto, que entendeu a necessidade e colocou toda sua equipe técnica à disposição”, disse.

“É com muito orgulho que estou aqui. É gratificante estar como vereador porque ficará para sempre na memória de Amparo. Estamos na nossa casa própria e, futuramente, a população vai se lembrar disso. Uma sede moderna e adequada para os novos tempos que Amparo passará. Agradeço ao prefeito por nos ajudar em ter uma casa”, falou o vereador Antônio César Mineiro (MDB).

Farlin Conrado (MDB) lembrou o início do projeto. “Quando assumimos a Legislatura, começamos com essa conversa de querer ter uma sede própria. Foram anos pagando aluguel e, hoje, estamos participando desse marco. Isso é economia de dinheiro público”, frisou.

A vereadora Alice Veríssimo (União) ressaltou a atuação das mulheres no Poder Legislativo. “Parabéns aos presidentes que se empenharam nessa conquista. Hoje comemoramos a autonomia de ter uma sede própria. E, nessa data, homenageio as mulheres que passaram por aqui nestes 167 anos do Legislativo Amparense, porque a mulher tem papel fundamental em nossa sociedade e na política não é diferente”, diz ela, que mencionou todas as demais já eleitas no município.

Rosa Montini (União) parabenizou o prefeito, o presidente Dil e todos os demais vereadores que fizeram parte dessa história.

A vereadora Sílvia Forato (PT) lembrou da importância de uma sede própria. “Hoje é um dia da ‘História’ da nossa cidade. A Câmara é um símbolo de responsabilidade e também de progresso. A Prefeitura já passou por este processo, de ter sede própria, assim como algumas unidades de saúde também. Para mim, uma escritura com o nome da população traz uma força para nossa democracia. Que sejam novos tempos, de mais participação popular e que todos usufruam dessa sede para decidir o futuro de nossa cidade”.

E o vereador Pastor Elson Batista (PSD) também ressaltou o orgulho de estar como vereador na data da inauguração. “Esse dia entra para a história de nossa cidade. Sinto-me orgulhoso com esta inauguração. Temos que ser ousados, pensar em Amparo grande. Fizemos uma casa para o povo de Amparo. Aqui é a base de sustentação de qualquer governo, de qualquer regime democrático. Virão outros vereadores, outras administrações, outros funcionários, mas o edifício da Câmara permanecerá e servirá de sede do Legislativo por muitos anos”, finalizou.

Houve o momento em que a Guarda Bandeira do Tiro de Guerra de Amparo introduziu as bandeiras do Brasil, do estado de São Paulo e do município de Amparo no plenário da Câmara, além da participação do maestro Mazinho Quevedo, regendo a Orquestra Amparense de Viola Caipira e executando o Hino Nacional ao som de viola caipira.

O NOVO PRÉDIO

Localizado no bairro Jardim Santa Helena, na recém-denominada Rua do Legislador Amparense, o prédio de 1200 m² foi reformado e readequado para trazer melhores condições para o público e para os vereadores.

Houve ampliação do plenário para cerca de 150 pessoas, mais que o dobro do anterior e, ainda, com assentos para deficientes e obesos.

Para os vereadores, a novidade serão os gabinetes individuais, garantindo autonomia nas reuniões e conforto no atendimento ao público.

O processo para posse da nova sede teve início no ano de 2022, na presidência do vereador Carlos Cazotti (União), quando foram reservados para a reforma cerca de R$ 1,7 milhão. A Lei Municipal nº 4242/2022 destinou o espaço para uso especial da Câmara Municipal.

As obras foram iniciadas e concluídas na gestão do vereador Edilson José Camillo (Dil – PSB) e entregues ao público na Sessão Solene de Inauguração, em 14 de novembro de 2024. No espaço também foi criado o Bosque do Legislativo, onde foram plantadas árvores nativas das espécies de Ipês Amarelo, Branco e Rosa, Jacarandá (Caroba) e Mogno Nacional, doadas pela empresa Trees Agro-Comercial, da Fazenda Arapongas.

CARLITINHO, 30 ANOS COMO VEREADOR

Um dos momentos do evento foi a homenagem ao vereador Luiz Carlos de Oliveira (Carlitinho – MDB) que, após 30 anos de vereança, deixará de ocupar uma cadeira no Legislativo Amparense. “Parabéns pelos sete mandatos dedicados à sua notável trajetória pública e liderança comunitária, totalizando 30 anos de contribuição para o desenvolvimento de nossa cidade. Seu compromisso é inspiração para todos”, dizia a placa comemorativa, entregue pelo vereador Elson Batista (PSD).

A sessão poderá ser assistida no canal do Youtube da Câmara, no link: https://www.youtube.com/@camara_amparo.