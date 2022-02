Após 20 anos, Saean obtém AVCB da Estação de Tratamento de Água pela 1ª vez

Investimento foi adquirido para ETA II e ETA III

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira segue investindo na melhoria da autarquia. Após 20 anos, período de existência do Saean, foi obtido o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para duas Estações de Tratamento de Água (ETA). O certificado garante exigências legislativas e de segurança nos locais.

A presidente do Saean, Gabriela Montoya, afirma que o investimento para obtenção de AVCB da ETA 2 e 3 foi comemorado. “É algo relativamente simples, mas que se somado a outros fatores, ganha uma grande relevância. A conquista é inédita e só confirma o compromisso da nossa gestão em fazer do Saean uma referência na região”, comentou a superintendente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, AVCB é o documento que certifica se, durante a vistoria, uma edificação possui as condições de segurança contra incêndio. É um conjunto de medidas estruturais, técnicas e organizacionais integradas para garantir a edificação um nível ótimo de proteção no segmento de segurança contra incêndios e pânico.), previstas pela legislação e constantes no processo, estabelecendo um período de revalidação.

Além disso, o certificado serve para ressarcimento de seguro em caso de perda de patrimônio.