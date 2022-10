Após anos sem cuidados, Prefeitura realiza obras de melhorias em Hospital de Artur Nogueira

Prefeito Lucas Sia (PSD) ressalta que construções e reformas fazem

parte de uma nova etapa da Saúde do município_

A Prefeitura está realizando diversas obras de infraestrutura na área

da Saúde de Artur Nogueira. As construções e reformas nos prédios do

Hospital e Maternidade contam com obras de ampliação; pintura em

geral; construção e pavimentação de estacionamento, da nova

farmácia; entre outras melhorias.

O prefeito Lucas Sia (PSD) frisa que os serviços estão sendo

executados pelas secretarias de Saúde, Planejamento e Obras através de

emendas parlamentares. “Identificamos a necessidade e fomos atrás de

recursos. Felizmente, conseguimos receber emendas parlamentares que

estão nos ajudando a concretizar essa nova etapa na Saúde de Artur

Nogueira”, pontuou.

E acrescentou, “prezamos pela excelência no atendimento aos munícipes,

por isso, essas reformas e construções foram prioridade para nós”.

Dentre as melhorias no Hospital Municipal estão: término do prédio do

192 (Emergência), pinturas em geral, reforma da cozinha, construção e

pavimentação do estacionamento, finalização e pintura da nova

Farmácia Municipal, pintura do laboratório, construção da base do

novo tanque de criogênio e da base para o novo gerador.

Ângela Pulz Delgado é a secretária de Saúde e frisa que “esse é

apenas o começo”. “Depois de tantos anos sem cuidados, estamos enfim

estruturando nosso Hospital e Maternidade para um melhor cuidado com a

nossa população e dando mais condições de trabalho aos nossos

profissionais”, destacou.

De acordo com a Secretaria de Saúde, houve recursos do Ministério da

Saúde e demais verbas federais via deputados.