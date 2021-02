Após contratação, Artur Nogueira conta com 5 leitos de UTI para casos de Covid-19

Artur Nogueira agora conta com cinco leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), exclusivos para pacientes contaminados pelo novo coronavírus. Os leitos estão alocados no Hospital Bom Samaritano, onde são tratados os casos de Covid-19 na cidade.

A aquisição foi possível após pedido do prefeito Lucas Sia (PSD), e intermediação do deputado estadual Vanderlei Macris (PSDB) junto ao Governo de Estado. Na época em que o pedido foi feito – no dia 22 de janeiro -, os leitos Covid-19 de Artur Nogueira haviam atingido 100% da taxa de ocupação.

“Os leitos já estão à disposição dos moradores desde 29 de janeiro, mas esperamos que eles não precisem ser usados. Continuamos batendo na tecla da conscientização das pessoas para que logo mais essa pandemia chegue ao fim. Até lá, a saúde continua sendo prioridade do nosso governo”, pontuou Sia.

Até a tarde desta segunda-feira (1º), todos os cincos leitos estavam desocupados. Artur Nogueira conta ainda com 10 leitos de enfermaria destinados aos casos de Covid-19. Destes 10, apenas dois estavam ocupados nesta segunda.