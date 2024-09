Após denúncias de vendas ilegais de água, Prefeitura adota novas regras para distribuição

Entrega acontece de segunda a sábado, no estacionamento do Paço Municipal; distribuição é limitada à 20 litros por residência, mediante comprovante de endereço

A Defesa Civil de Artur Nogueira informa que, desde a desta terça-feira (24), a distribuição de água tem seguido novas diretrizes, após relatos de irregularidades na retirada. A medida busca evitar a venda ilegal de água, garantindo que a ajuda emergencial chegue a quem realmente precisa.

Agora, um representante por residência poderá retirar até 20 litros de água, sendo permitida a entrega somente em um único endereço. Não será autorizada a retirada de água para mais de uma residência por pessoa. Exceções serão feitas apenas para idosos com mais de 80 anos que não possam buscar a água pessoalmente. Nesse caso, a Defesa Civil, junto à Guarda Municipal, fará a entrega diretamente no domicílio durante o período da tarde.

DISTRIBUIÇÃO NO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA

A ação segue ocorrendo no estacionamento da Prefeitura Municipal, em uma estrutura montada para atender a população afetada pela crise hídrica.

A entrega acontece de segunda a sábado, nos seguintes horários:

-Segunda, quarta e sexta-feira: das 8h às 17h (sem pausa para almoço)

-Terça e quinta-feira: das 8h às 20h (sem pausa para almoço)

-Sábado: das 8h às 14h (sem pausa para almoço)

Os moradores devem acessar o local pelos portões da Rua Antoninha Blumer Turato e apresentar uma conta de água para comprovar a residência.

Crise hídrica sem precedentes

Artur Nogueira enfrenta uma das crises hídricas mais severas dos últimos anos, com a falta de chuvas reduzindo drasticamente o nível do reservatório Cotrins, responsável por 70% do abastecimento da cidade.

SERVIÇO

Distribuição de água para a população

Segunda, quarta e sexta-feira: das 8h às 17h | Terça e quinta-feira: das 8h às 20h | Sábado: das 8h às 14h

Local: Prefeitura de Artur Nogueira (acesso pela Rua Antoninha Blumer Turato)

Levar comprovante de endereço