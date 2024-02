Após mutirão, agentes localizam mais de 300 possíveis focos da dengue no Sacilotto

Foram encontrados cerca de 50 pontos com larvas do mosquito; população é convocada a eliminar criadouros e combater a doença

No último sábado (20), durante mutirão realizado pela Prefeitura de Artur Nogueira no bairro Sacilotto II, a equipe da Vigilância em Saúde identificou uma situação preocupante: mais de 300 pontos propícios à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Segundo os registros dos agentes, foram encontrados cerca de 50 pontos com larvas do mosquito nas residências, evidenciando um cenário de alto risco para a comunidade.

Milena Sia Perin, responsável técnica pela equipe de enfermagem, ressaltou a gravidade da situação, afirmando que “estamos diante de um momento crítico, no qual a colaboração de todos se torna essencial para conter a propagação da dengue”.

Os agentes de saúde têm realizado visitas domiciliares regularmente, porém, a colaboração da população é fundamental. Cada morador deve estar atento para eliminar possíveis criadouros do mosquito em suas residências, evitando água parada em recipientes como vasos, pneus e caixas d’água mal vedadas.

“A Prefeitura está intensificando os esforços para conter a disseminação da dengue, mas a batalha contra essa doença só será vencida com a participação ativa de todos os moradores”, enfatizou o secretário de Saúde, Amarildo Boer.

Além de eliminar os criadouros, a VISA pontua que é importante que a população se proteja contra as picadas do mosquito, utilizando repelentes e roupas adequadas.