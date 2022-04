Após período de treinos no Manaus, Lucas Lopeu não assina e fecha com a Inter de Limeira

Logo após deixar o Nacional-AM, no qual foi destaque no Amazonense, atacante chegou a treinar no Gavião, mas acertou com equipe paulista, que tem o ex-gerente do Gavião, Fausto Momente

O atacante Lucas Lopeu, um dos destaques do Nacional no Campeonato Amazonense, passou por um período de testes no Manaus , mas acabou não fechando com o clube para a disputa da Série C do Brasileiro. O jogador é o novo contratado da Inter de Limeira-SP, mesma equipe que contratou Fausto Momente, ex-gerente de futebol do Gavião.

– Fausto (Momente, atual ceo da Inter de Limeira) já tinha entrado em contato comigo. Tinha acertado com o Manaus . Mas eles conversaram com o Fausto e eu vim para cá. Mas gostei de ter passado aí e ter essa experiência. Agora estou aqui na Inter de Limeira – explicou.

O atacante de 29 anos que foi um dos destaques do Nacional no Campeonato Amazonense, com três gols em oito partidas, explicou que foi bem tratado durante o tempo que treinou no Manaus , agradeceu e espera que em um outro momento possa vestir a camisa do Gavião.

– O Manaus entrou em contato comigo sim. O presidente (Giovanni Silva) é uma excelente pessoa, me deu moral. Fiquei aí esse pouco tempo. O clube é um clube que dá muita assistência, mas acabou que eu acertei com outro time. Mas foi experiência que eu ganhei, de ter passado aí. Quem sabe em uma próxima vez eu possa estar trabalhando no Manaus , que é um clube, que apesar do pouco tempo, já tem uma tradição no futebol amazonense e no cenário nacional – completou.