Após reforma, Pronto Socorro Municipal é reaberto na sexta-feira (25)

Depois de ser totalmente reformado ocorreu nesta sexta-feira, dia 25, a reinauguração do Pronto Socorro de Artur Nogueira. A unidade permaneceu fechada por cerca de quatro anos, voltou a ser reaberta para os noguerenses. A reforma do foi feita com o auxílio de verba do governo estadual alcançada através de emendas parlamentares destinadas para a execução da obra.

Com um orçamento de aproximadamente R$ 386 mil, o prédio do Pronto Socorro recebeu a reforma de sua infraestrutura e as instalações e equipamentos necessários foram adquiridos para a unidade. O local conta com espaço de recepção, sala de pré-consulta, três consultórios médicos, sala de nebulização, sala de medicação, sala de sutura, posto de enfermagem, sala de esterilização, sala de pediatria, sala de isolamento, três salas de emergência, seis leitos, além de sanitários masculino, feminino e adaptado.