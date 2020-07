Após TAC, tem início as obras no bairro Chácaras Santo Antônio

Foram iniciadas, neste mês de julho, as obras de implantação do sistema de drenagem das águas de chuva e execução de guias e pavimentação asfáltica em três ruas do loteamento Chácaras Santo Antônio. São elas: R. Lucio Lolli, R. Anna Porto Oriente e R. Marcelo Dalbes da Silveira.

A realização das obras servirá como medida compensatória por pendências apuradas na aprovação do Loteamento Industrial Fausto Benedicto Grimaldi, realizada no ano de 2016. Para que a regularização acontecesse, foi firmado um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), no qual o loteador se responsabiliza pelo cumprimento das exigências impostas pela Prefeitura Municipal.

Embora o TAC tenha sido celebrado em maio de 2019, o trabalho foi iniciado neste momento conforme cronograma e disponibilidade do loteador. Frisamos que as obras são executadas totalmente com recursos do empreendedor, portanto, não será empregado dinheiro público.

CONQUISTA

A realização destas obras é uma conquista desta administração e contempla uma solicitação da população do bairro que há muitos anos sofre com a falta de infraestrutura na implantação de loteamentos mal planejados.