Após voltar de Portugal, a Commune participa do Festival de Inverno de Pinhal com duas tragicomédias,

As duas apresentações são gratuitas e acontecem no Theatro Avenida de Espírito Santo do Pinhal.

Ubu Rei acontece no dia 18 de julho, quinta-feira, às 20h, e é baseada no texto de Alfred Jarry, com direção de Armando Liguori Júnior, tradução e concepção de Augusto Marin. O grupo traz para a montagem uma releitura contemporânea de Ubu Rei, de Alfred Jarry, pós-pandemia, com referências sobre o Brasil, os artistas, o teatro e as cidades que percorre.

No Elenco, Augusto Marin, Esther Góes, Fabricio Garelli, Natalia Albuk, Armando Liguori, Paulo Dantas e Juliano Dip e Fabio Godinho, como contrarregra.

Sinopse:

Ubu é um personagem monstruoso, despótico, corrupto e sem escrúpulos e homem da confiança do Rei. Manipulado pela esposa, assassina o Rei Venceslau e usurpa o trono polonês. Em seguida mata os nobres, juízes e os financistas e trai seus próprios apoiadores. Exercendo o poder de forma brutal e sanguinária ao longo de uma sucessão de episódios essencialmente absurdos, a sua política vai-se revelando catastrófica. Ubu na ânsia de dominar o mundo, vai à guerra e perde para os Russos e os Poloneses. No final, o casal foge de navio.

Mais atual do que nunca, o texto mostra como a ganância e a vaidade exacerbada são capazes de motivar a tomada do poder. Ao chegar ao trono, Ubu se torna um tirano sanguinário, mas ingênuo e despreparado, o que leva a plateia ao riso. Essa é uma das principais características do trabalho de Alfred Jarry: encenar uma farsa que conduz à gargalhada diante da estupidez humana ao supor uma superioridade diante dos demais.

O autor, Alfred Jarry (1873-1907) foi um poeta, romancista e dramaturgo simbolista francês, inventou a Patafísica, “a ciência das soluções imaginárias”, que opera, pela chave cômica, na desconstrução do real e sua reconstrução no absurdo. Segundo Guillaume Apollinaire, Jarry foi um grande escritor popular, uma espécie de debochado sublime e precursor e inspirador do movimento surrealista.

Otelo, com direção do inglês John Mowat, acontece no dia 19 de julho, sexta-feira, às 20h, uma livre adaptação da peça de William Shakespeare, é uma abordagem cômica desta grande tragédia, que lida com temas universais e atemporais como o racismo, o amor, os ciúmes, a traição, a vingança e o arrependimento. A peça é construída a partir da linguagem da comédia física e visual, partindo de uma concepção original do inglês John Mowat. No Elenco, Armando Liguori, Myllena Oliver, Natalia Albuk, Paulo Dantas e Augusto Marin

A inversão da etnicidade de Desdêmona e Otelo oferece uma nova visão sobre a relação deste casal. Desdemona, é negra e Otelo é um general velho e branco. Cinco atores interpretam todos as personagens, sendo que um deles não apenas representa um juiz e um cão, mas 52.724 soldados do exército veneziano.

Só vendo para crer…

Otelo, um grande líder que não consegue distinguir os amigos dos inimigos, Desdêmona e sua séria obsessão em contar soldados; Iago, que certamente é o que é, Cássio e seu interesse peculiar por lenços femininos, Bianca e seu relacionamento íntimo com os soldados do exército veneziano, todos os 52.724; Rodrigo e suas patéticas tentativas para conquistar Desdêmona; Emília que tudo vê e tudo ouve, Dona Brabancia e sua relação secreta com o genro; o exército veneziano, uma destemida força de guerra apaixonada pela insaciável prostituta Bianca, a frota turca e seus bigodes fantásticos, o governador de Chipre, sempre atrapalhando o caminho, uma dor de cabeça e sua insaciável apetite por aspirinas, um juiz, sempre preparado para silenciar uma corte e um cão fiel e obediente, mas com um temperamento colérico.

Sinopse:

Desdêmona, uma jovem negra, e Otelo, general de Veneza, jovem e branco, casam-se secretamente contra a vontade da mãe dela. Iago quer vingar-se de Otelo por ter promovido o jovem Cassio em seu lugar ao posto de tenente coronel. Seu plano é fazer com que Otelo pense que Cassio e Desdêmona são amantes. Primeiro faz Cassio ficar bêbado e brigar, ferindo o Governador de Chipre, sendo demitido por Otelo. Depois mostra a Otelo um sonho erótico de Desdêmona com Cassio. Em seguida, rouba um lenço de Desdêmona e o coloca no quarto de Cassio, fazendo com que Otelo saiba. Iago convence Rodrigo a matar Cássio pelo amor de Desdêmona. Rodrigo e Cássio duelam e se ferem mutuamente. Iago mata Rodrigo, mas diz a Otelo que matara Cassio. Otelo mata Desdêmona.

Sobre o Coletivo Teatral Commune –

A Commune é uma Companhia Teatral, fundada em 2003, que desenvolve pesquisa, produção, formação e intercambio teatral, tendo recebido diversos prêmios e se apresentado em Portugal e na Argentina. Seu repertório inclui: Nem Todo Ladrão vem para Roubar, de Dario Fo, Na Cama com Molière, baseado em O Doente Imaginário, e Otelo, de Shakespeare, ambos com direção de John Mowat, Anti Comics, uma paródia dos Super Heróis, de Sonia Daniel (coprodução internacional com apoio do IBERESCENA). Desde 2005, é um Ponto de Cultura e desenvolve o Projeto Teatro Cidadão, que já formou mais de 1.500 jovens através de oficinas e da montagem de espetáculos. O Teatro Commune, criado em 2007, é um laboratório de pesquisa e produção da companhia, referência nas artes cênicas na cidade. Tem capacidade para 99 pessoas, equipamento de luz digital e som profissional, ar-condicionado, galeria e café, além de estacionamento ao lado.

Ficha Técnica Ubu Rei

Direção Geral: Armando Liguori Júnior

Tradução e Concepção: Augusto Marin

Elenco: Esther Góes, Augusto Marin, Fabricio Garelli, Natalia Albuk, Armando Liguori, Paulo Dantas, Juliano Dip e Fabio Godinho (contrarregra)

Fotografia: Carlos Garcia, Luiz Aureo, Bianca Vasconcelos

Direção de Produção: Augusto Marin e Luciane Ortiz

Direção Musical: Sérvulo Augusto

Diretor de Movimentos – Doria Gark

Cenários: Paulo Dantas

Figurinos: Aline Barbosa

Adereços: Nani Catta Preta

Design de Luz: Andre Lemes

Operação de Luz: Eder Pires

Operação de Som: Anderval Areias

Programação Visual e Designer: Rony Costa

Assessoria de Imprensa: Miriam Bemelmans

Assistente de Produção: Matheus Melchionna

Realização: Commune

Concepção original: John Mowat

Direção Geral: Augusto Marin

Elenco: Armando Liguori, Myllena Oliver, Natalia Albuk, Paulo Dantas e Augusto Marin

Operação de Luz e Som: Anderval Areias e Eder Pires

Desenho de Luz e Som: Agnaldo Nicoletti

Ilustrador: Eloar Guazzelli

Designer: Rony Costa

Assessoria de Imprensa: Miriam Bemelmans

Assistente de Produção: Matheus Melchionna

Direção de Produção: Augusto Marin e Luciane Ortiz

Realização: Commune

Serviço:

Festival de Inverno de Pinhal

Ubu Rei

Dia 18 de julho, quinta-feira, às 20h

Duração: 90 minutos

Otelo, Uma Tragecomédia

Dia 19 de julho, sexta-feira, às 20h

Duração: 70 minutos

Local: Theatro Avenida

Av. Oliveira Mota, 50 – Centro, Espírito Santo do Pinhal – SP, 13990-000

Gênero: Tragicomédia

Limite: 14 anos