Apostadores têm até 10 de outubro para sacar dinheiro de bets irregulares

FOTO: Joédson Alves/ Agência Brasil

Apostadores que possuem valores em sites de apostas considerados irregulares pelo governo têm até o dia 10 de outubro de 2024 para resgatar seus fundos. Após essa data, a Anatel bloqueará cerca de 600 plataformas que não se regularizaram junto ao Ministério da Fazenda, impossibilitando o acesso a esses sites. Caso o dinheiro não seja retirado a tempo, os apostadores correm o risco de perder seus saldos.

Para efetuar o saque, o usuário deve fazer login na plataforma, acessar a área de saques e selecionar o método de pagamento, como Pix ou transferência bancária. Cada site tem suas próprias regras e prazos para processar as retiradas, então é importante agir rapidamente. Se houver dificuldades no processo, o consumidor deve contatar o suporte da plataforma antes do bloqueio definitivo.

Se os valores não forem resgatados até o prazo, os apostadores podem precisar recorrer a órgãos como o Procon ou até entrar com ações judiciais. No entanto, como muitas dessas empresas são estrangeiras e não possuem representação legal no Brasil, o processo pode ser complicado e, em muitos casos, pode não valer a pena devido aos custos envolvidos.

Essa situação ocorre devido à nova regulamentação das apostas esportivas no Brasil, que busca formalizar o setor e combater fraudes. As empresas que não se regularizaram terão seus sites bloqueados, enquanto as que seguem as novas normas poderão continuar operando legalmente no país.

Reportagem, Kristine Otaviano

Agência Voz