Apreensão e Liberação de Tratores em Mogi Guaçu: Polícia recupera veículo furtado

Da Redação

Na manhã de 8 de fevereiro, a cidade de Mogi Guaçu foi palco de uma operação policial que resultou na apreensão de um trator Valtra BL88, além da recuperação de um trator Valtra 750A, que havia sido furtado na cidade de Paraguaçu, em Minas Gerais.

A ação teve início após o recebimento de um chamado via COPOM, informando sobre o furto do trator Valtra. A polícia se deslocou imediatamente para o local dos fatos e recebeu apoio de R. D. F., que se identificou como solicitante e apresentou imagens do rastreamento em tempo real do trator Valtra furtado.

Com base nessas informações, equipes policiais adentraram uma área de mata nas margens da Rodovia SP-342, Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, próximo ao km 177. Após diligências, conseguiram localizar o trator furtado, bem como outro trator da marca Valtra, modelo BL88.

Inicialmente, não havia nenhuma suspeita sobre o segundo veículo encontrado. No entanto, após consultas realizadas e informações fornecidas pela Comandante de Força de Patrulha, 2º Ten PM Mota, surgiram indícios de possíveis adulterações nas placas de identificação do trator Valtra BL88.

Diante dessas circunstâncias, o Delegado de Polícia elaborou o Boletim de Ocorrência, determinando a liberação do trator Valtra 750A para seu proprietário, R., e a apreensão do trator Valtra BL88 para investigações posteriores.

Essa operação demonstra a eficácia e prontidão das forças de segurança na recuperação de veículos furtados, bem como na investigação de possíveis crimes relacionados à adulteração de veículos. A colaboração da população, através do fornecimento de informações precisas, também é fundamental para o sucesso dessas ações policiais.