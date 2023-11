Apreensão Histórica em Jaguariúna Revela Tráfico de Drogas e Dinheiro Ilícito

Da Redação

Na tarde de hoje, uma operação policial em Jaguariúna foi investigada na prisão de um indivíduo identificado como K., após denúncia de tráfico de drogas em um condomínio. A ação foi desencadeada em resposta a uma solicitação via Copom, indicando que o suspeito estaria em posse de drogas, arma de fogo e uma especificação específica em dinheiro.

Ao chegar ao local, as autoridades, o indivíduo identificado com o nome K. estava no interior da residência. Inicialmente, o suspeito negou qualquer envolvimento ilícito, convidando os policiais a entrar e verificar. Contudo, uma revista minuciosa no dormitório revelou uma cena chocante.

As portas do guarda-roupa estavam abertas, expondo vários pacotes de drogas, incluindo crack, maconha e cocaína, além de uma quantia significativa de dinheiro. Embora armas de fogo não tenham sido encontradas, a polícia localizou também três notebooks, três celulares e material para embalo de drogas.

Questionado sobre as substâncias ilícitas e o dinheiro, K. surpreendentemente admitiu suas atividades, afirmando comprar pela internet para revender onde desejasse. O avô do suspeito, que reside na mesma casa, alegou desconhecimento sobre as drogas, dinheiro e objetos encontrados no dormitório do neto.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde compareceu a advogada do suspeito. O delegado deliberou o flagrante de ato infracional e determinou a apreensão das substâncias ilícitas, dinheiro e objetos.

Os números da apreensão impressionaram:

84 pedras de crack, pesando 30g;

701 pinos de cocaína, totalizando 966g;

64 tubos de maconha, com peso total de 966g;

Valor contabilizado em R$ 13.126,00.

Diante dos fatos, K. será encaminhado posteriormente para a Fundação Casa, sujeito a uma audiência de custódia.