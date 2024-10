Apresentações artísticas e culturais marcam início das comemorações dos 33 anos de Holambra

Apresentações artísticas e culturais, uma emocionante chuva de pétalas e um ato cívico na manhã deste domingo, 27 de outubro, deram início às comemorações dos 33 anos de emancipação político-administrativa de Holambra. Realizada na Rua da Amizade (Rua Coberta), a festa contou com a participação do prefeito do município, Fernando Capato, de sua esposa e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Yvonne Schouten Capato e de vereadores. Os Gaiteiros de Holambra; o Grupo Reviver, da Terceira Idade; a Fanfarra Amigos de Holambra; e o Grupo de Dança Folclórica também marcaram presença no evento. Uma exposição de Artes, com quadros pintados por alunos do Grupo Reviver, fez ainda parte das celebrações. A Orquestra de Viola Caipira encerrou o evento, que contou com distribuição de bolo de aniversário.

“Este é um momento para comemorarmos juntos as nossas conquistas”, disse o prefeito. “Vamos seguir trabalhando forte para garantir que Holambra siga sendo um exemplo de cidade para todo o Brasil.”

As comemorações seguem na próxima semana, com shows especiais.

Na sexta-feira, 1º de novembro, a partir das 20h, Felipe e Rodrigo celebrarão a data com muito sertanejo universitário. Além de “Média boa”, música de estreia da dupla empresariada por Matheus e Kauan, o repertório dos artistas possui canções em parceria com grandes nomes do sertanejo como Luan Santana, Fernando & Sorocaba e Simone Mendes. O show de abertura ficará por conta de Bruno Valentte.

No dia seguinte, 2 de novembro, é a vez do pagode tomar conta da Rua Coberta. O Grupo Pura Opção irá agitar o início de noite dos holambrenses e, em seguida, a banda Negritude Júnior trará para a festa sucessos como “Cohab City”, “Gente da gente”, Beijo geladinho” e as gravações recentes “Sextou” e “Nosso Rolê”.

Confira a programação gratuita de aniversário:

1º de novembro, a partir das 20h

Show de abertura: Bruno Valentte Show principal: Felipe e Rodrigo (Sertanejo Universitário)

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

2 de novembro, a partir das 20h

Show de abertura: Grupo Pura Opção

Show principal: Negritude Júnior

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)