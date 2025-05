Apresentações dos Canis de Artur Nogueira e Monte Mor serão destaque na 1ª Feira Pet

Agentes caninos se apresentarão a partir das 10h; Feira Pet acontece neste domingo (1º), das 9h às 13h, na Rua Ademar de Barros

Neste domingo (1º), a 1ª Feira Pet de Artur Nogueira promete encantar o público com uma atração especial: as apresentações interativas dos Canis da Guarda Civil Municipal (GCM) de Artur Nogueira e de Monte Mor.

As demonstrações, que começarão a partir das 10h, terão como principal objetivo educar e conscientizar a população sobre a importância dos cães no trabalho das corporações, além de reforçar a responsabilidade que todo tutor deve ter com os animais. Durante a exibição, o público poderá conhecer de perto as habilidades, a disciplina e o treinamento dos cães que atuam diariamente em ações de segurança e proteção comunitária.

“As apresentações também serão uma oportunidade para sensibilizar os visitantes sobre os direitos dos animais e estimular o respeito e o cuidado com os pets, reforçando a mensagem de que a relação entre humanos e animais deve ser pautada pela responsabilidade e bem-estar”, destacou o GCM Carneiro, responsável pelo Canil de Artur Nogueira.

MAIS DETALHES SOBRE A FEIRA PET

Além das apresentações, a 1ª Feira Pet de Artur Nogueira contará com uma programação variada, das 9h às 13h, na Rua Ademar de Barros, nº 2264 (Área Verde ao lado da Feira Verde). O evento, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, marca a abertura oficial da Semana do Meio Ambiente 2025.

Com entrada gratuita, a feira oferecerá vacinação antirrábica, feira de adoção de cães e gatos, mini fazenda, exposição de produtos pet, atividades educativas e interação com a equipe da Rede de Proteção Animal e Ambiental (RPPA).

A Vigilância em Zoonoses e o Canil da Guarda Civil Municipal também são parceiros da ação, reforçando o compromisso do município com a saúde pública e o bem-estar animal.

VITRINE PARA O SETOR PET

Segundo a secretária de Meio Ambiente, Tamiris Artuzi, o evento é uma grande oportunidade de reunir tutores, protetores, profissionais e apaixonados por animais, além de servir como uma importante vitrine para comerciantes e expositores.

“A proposta é criar um espaço de conexão entre quem cuida, quem protege e quem oferece soluções para uma convivência mais saudável entre os pets e tutores”, destaca Tamiris.

O público poderá conhecer novas marcas, explorar produtos e serviços, esclarecer dúvidas com especialistas e, ainda, apoiar a causa animal por meio da adoção responsável.

Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Artur Nogueira