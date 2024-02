Aprova Digital – Prefeitura de Amparo lança sistema de aprovação de obras dos projetos pela internet

A Prefeitura da Estância de Amparo lança o Aprova Digital – sistema de

aprovação de projetos pela internet, uma iniciativa da Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Em uma cerimônia realizada no dia 22 de fevereiro na sede da

Associação dos Arquitetos, Engenheiros, Agrônomos e Agrimensores da

região de Amparo, foi apresentada a plataforma que promete transformar

o cenário da construção civil na cidade. O sistema, disponível no

site da Prefeitura de Amparo pelo link

https://grp.amparo.sp.gov.br/portalcidadao permite que engenheiros e

arquitetos protocolizem projetos em apenas 10 minutos, proporcionando

agilidade e desburocratização ao setor.

O objetivo principal do sistema é agilizar a autorização para

execução de obras e reformas particulares, contribuindo para o

desenvolvimento urbano de Amparo. A tecnologia foi projetada para ser

uma ferramenta eficaz na redução da burocracia, oferecendo facilidade

de acesso aos profissionais da área e aos proprietários das obras.

Aloisio Benedito Gressoni, Secretário de Desenvolvimento Urbano,

enfatizou a importância dessa ação. “Nosso objetivo é impulsionar a

construção civil em Amparo, e o sistema é a resposta para isso. Essa

tecnologia não apenas simplifica os processos, mas também permite que

todas as etapas de aprovação sejam realizadas remotamente, garantindo

flexibilidade aos profissionais envolvidos”, disse.

Com o novo sistema, os engenheiros e arquitetos têm a comodidade de

submeter projetos de forma remota, seja do conforto de suas casas ou

escritórios, a qualquer hora do dia. Os técnicos responsáveis pela

análise dos projetos podem requisitar documentos adicionais de forma

digital, agilizando ainda mais o processo de aprovação.

A implementação representa um marco significativo para a cidade de

Amparo, evidenciando o compromisso com a modernização e eficiência

nos processos urbanos. Para mais informações e acesso à plataforma,

os interessados podem visitar o site da Prefeitura de Amparo

www.amparo.sp.gov.br