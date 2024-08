Armandinho e Detonautas se apresentam na Expo D. Pedro em Campinas

Dia 28 de setembro o cantor e compositor Armandinho e a banda Detonautas estarão se apresentando na Expo D. Pedro, em Campinas. A noite, que promete ser especial, vai reunir grandes sucessos do reggae e do rock nacional. Os portões abrem às 20h. A realização do show é da Oceania Eventos.

O cantor Armandinho é chamado de poeta por seus fãs, sua música reflete suas influências, trazendo uma mistura de pop com reggae, rock, surf rock e pitadas de romantismo. No repertório, as canções que o público ama, como “Desenho de Deus”, “Outra vida”, “Casinha” e “Ana Lua”.

O Detonautas está rodando o Brasil com o show “Elétrico”, onde apresenta seus grandes sucessos como “Outro lugar”, “Você me faz tão bem”, “Olhos certos”, “Quando o sol se for” e “Retorno de saturno”.

Estão disponíveis para o público dois tipos de ingressos: Pista Premium e Front Stage Open Bar. Os ingressos podem ser adquiridos através do site Icones, na Livraria Leitura do Parque Dom Pedro Shopping ou na bilheteria do local.

ARMANDINHO

Armando Antônio Silveira da Silveira, o Armandinho, nasceu em Porto Alegre em 22 de janeiro de 1970, numa família que cultuava a música. O pai, com quem conviveu pouco, tocava mpb no violão e cantava; sua mãe, além de lhe colocar na aula de violão quando ele tinha oito anos, lhe apresentou os grandes artistas da mpb e do rock; com a avó, aprendeu a gostar dos artistas populares dos programas de rádio e com o padrasto, ouvia música regional, incluindo os argentinos Mercedes Sosa e Atahualpa Yupanqui.

Suas influências passam por Beatles, Caetano Veloso, Rolling Stone, Vinícius de Moraes, Elvis Presley, Chico Buarque, entre outros. Armandinho começou a compor ainda na infância. O canto ele descobriu na escola, como uma maneira de driblar sua gagueira: percebendo que quando cantava não gaguejava, passou a ler os textos cantando e acabou virando uma atração na sala.

Aos 15 anos, formou com colegas sua primeira banda. Anos mais tarde, passou a tocar música brasileira e reggae nos bares porto-alegrenses. Foi num deles que, numa noite, Gerson Ponte, da Rd. Atlântida, lhe perguntou se ele tinha composições autorais. Entre as músicas enviadas e executadas na rádio, “Folha de bananeira” ficou entre as mais pedidas em 2001.

Em 2002, lançou seu álbum de estreia, Armandinho, com o selo gaúcho Orbeat Music, recebendo Disco de Ouro pelas mais de 100 mil cópias vendidas. Em 2003, participou de seu primeiro Planeta Atlântida. Em 2004, lançou o grande hit “Desenho de Deus”, uma das faixas mais executadas nas rádios de todo o país e responsável por torná-lo um dos maiores nomes do cenário do reggae brasileiro. Em 2006, assinou com a Universal Music e lançou seu primeiro álbum ao vivo, “Armandinho ao Vivo”.

Em 2009, criou seu próprio selo e editora para administrar a carreira e suas obras: Alba Music. Lançou seu primeiro DVD ao vivo em 2017 e teve uma canção mais recente, “Outra vida”, incluída na trilha sonora da novela “Além do Tempo”, da Rede Globo. Além do Brasil, Armandinho fez turnês pelos Estados Unidos, Peru, Argentina, Uruguai, Paraguai, Portugal e Inglaterra.

Armandinho gravou cinco álbuns de estúdio – Armandinho (2002), Casinha (2004), Semente (2007), Volume 5 (2009), Sol Loiro (2013), o álbum ao vivo Armandinho ao Vivo (2006), os DVDs Armandinho ao Vivo em Buenos Aires (2012) e Armandinho Acústico (2019).

Também lançou os singles “Qual que é?” (2015), “Eu sou do mar” e “menina do Verão” (ft. Bebeto) (2016), “Amor vem cá” (2019), “Minha mina”, “A montanha e o mar”, “Regueira praiana” e “Vou pro mar Iemanjá” (2020), “Mas eu gosto dela” (2021) e “Sabe” (2022).

DETONAUTAS

Detonautas é uma das maiores representantes do rock nacional, com 21 anos de carreira, sete álbuns de estúdio, três DVDs ao vivo, incluindo o da antológica apresentação no Rock in Rio 2011, quando dividiu o Palco Mundo com artistas internacionais como Guns’n’Roses e System Of A Down, e algumas coletâneas.

Tocam por todo Brasil desde 2002 ininterruptamente, participando de todos os grandes festivais do país e com algumas turnês internacionais nos Estados Unidos e Japão. É uma das bandas mais ouvidas nas plataformas de streaming, estando entre as dez mais do segmento.

Movimenta milhões de fãs em suas redes sociais, com conteúdo constante e linha direta com seus fãs, tanto nas redes quanto nos shows. Em plena pandemia, entre maio de 2020 e junho de 2021, a banda lançou seu sétimo disco de estúdio chamado “Álbum Laranja”, que contou com as participações de Gabriel, O Pensador e Gigante no Mic.

Em 04 de fevereiro de 2022 a banda disponibilizou em suas plataformas digitais o oitavo disco de estúdio “Esperança”. Composto por oito faixas, o oitavo disco na carreira do grupo traz a participação de Frejat na música “Medo” feita a partir de um poema de Bráulio Bessa, e conta com uma regravação de “Amanhã é 23”, canção do Kid Abelha que apareceu no álbum “Tomate” (1987). A produção do disco foi assinada por Marcelo Sussekind e a mixagem e masterização por conta de Arthur Luna.

Celebrando uma história vitoriosa e mostrando que a banda segue viva e pulsante, Tico Santta Cruz, Fábio Brasil, Renato Rocha, Phil Machado e André Macca lançaram em agosto 2023 o primeiro EP do DVD “Acústico 20 Anos – O amor não tem inimigos”.

O ano de 2023 foi de muitas conquistas para o Detonautas, celebrando os 20 anos de carreira do grupo, como um dos melhores representantes do rock brasileiro, incluindo shows em grandes festivais, como no The Town, que contou com a participação especial de Vitor Kley. A união no palco foi tão grande, que o grupo e o artista decidiram gravar uma música juntos, dando origem à nova versão de “Só nós 2”, que foi adicionada e encerra o projeto “20 Anos Acústico”.

Após apresentação elogiada no The Town, a banda lançou a última parte do “Acústico 20 Anos – O amor não tem inimigos”, trazendo as participações de Badauí (CPM22), Lucas Silveira (Fresno) e Di Ferrero (NX Zero).

SERVIÇO

Evento: Show Armandinho e Detonautas

Data: 28 de setembro

Horário: 20h

Local: Expo D. Pedro – Avenida Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra – Campinas/SP.

Mais informações: www.icones.com.br