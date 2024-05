Arraiá da APAE de Jaguariúna: Uma Noite de Alegria e Tradição no Parque Santa Maria

No dia 29 de junho, das 18h às 22h, o Parque Santa Maria, em Jaguariúna, será palco de uma das mais aguardadas festas juninas da região: o Arraiá da APAE. Este evento imperdível faz parte da Rota do Arraiá da EPTV e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Jaguariúna.

A festa promete uma noite repleta de diversão, comidas típicas e muita animação, ideal para todos os apaixonados pela cultura junina. As delícias tradicionais como quentão, pipoca, paçoca, bolo de fubá e muito mais estarão à disposição, garantindo que todos os presentes possam saborear o melhor da gastronomia das festas juninas.

Para animar a noite, a dupla Germano & Geovany se apresentará, trazendo um repertório recheado de clássicos e sucessos do sertanejo, prometendo colocar todos para dançar e celebrar.

O Arraiá da APAE é uma excelente oportunidade para reunir a família e os amigos, fortalecendo os laços comunitários e celebrando a cultura brasileira em um ambiente acolhedor e festivo. A festa também tem um propósito nobre, apoiando a APAE de Jaguariúna em suas atividades e projetos que beneficiam tantas pessoas na comunidade.

Não perca essa festa que promete ser inesquecível! Para mais informações, entre em contato pelo telefone (19) 2867-3088. Venha participar e faça parte desta grande celebração junina no Parque Santa Maria!

Serviço:

Evento: Arraiá da APAE de Jaguariúna

Data: 29 de junho

Horário: 18h às 22h

Local: Parque Santa Maria, Jaguariúna

Atração musical: Germano & Geovany

Informações: (19) 2867-3088

valor da entrada R$ 5,00

Venha se divertir e celebrar com a gente no Arraiá da APAE de Jaguariúna!