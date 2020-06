Arraiá de Rionegro e Solimões acontece sábado, 20 de Junho

Chegou a hora de espantar o tédio e colocar pra dançar as pessoas que moram na mesma casa que você. Orgulhosamente, Rionegro e Solimões apresentam o seu “Arraiá”. Trata-se de uma transmissão ao vivo celebrando o período de festa junina e que acontecerá no canal oficial da dupla. A festança está marcada para o dia 20 de junho, impreterivelmente às 17h. Então prepare a paçoca, o quentão e bora acessar www.youtube.com/rnegroesolimoes .

Nesta guinada dada no mercado da música, muitos artistas apostam nas transmissões ao vivo para levar um pouco de diversão e entretenimento ao público. E é realmente neste caminho que seguirá o “Arraiá de Rionegro e Solimões”. É claro que também terá um tempero fundamental – a ação será em prol de doações. “É a fórmula perfeita. Unir entretenimento com um gesto beneficente, levando alegria e ajuda ao povo brasileiro”, comenta Rionegro.

Para esta grande ação, a dupla elabora um repertório especial. “Vamos colocar a turma pra dançar. Só não pode tropeçar no tapete, hein? Afaste os móveis, deixe o salão livre e bora arrastar o pé”, pede Solimões. Com certeza estarão no repertório “Frio da Madrugada”, “Peão Apaixonado”, “O Cowboy Vai Te Pegar”, “De São Paulo a Belém”, “Velha Fazenda”, “Na Sola da Bota”, “Romântica”, entre muitas outras.

Pra completar o clima de festa junina, além da decoração e trajes típicos, a dupla escolheu a dedo o local para este Arraiá. Será em uma casa no campo, no interior do estado de São Paulo – mais especificamente na cidade de Franca. “O cenário vai dar o toque final nesse projeto. Estamos ensaiando até fazer um fogueirão daqueles” adianta Solimões. “Com certeza será mais um lindo projeto e contamos com a audiência de todos vocês. Vamos nos esforçar pra levar o máximo de entretenimento e juntos ajudar quem precisa. Contamos com vocês”, finaliza Rionegro.

Sobre Rionegro e Solimões

Rionegro e Solimões completaram no dia 1 de abril, 31 anos de carreira levando nas costas o lema “Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão”, Rionegro e Solimões chegam a essa marca sendo uma das duplas mais respeitadas do Brasil, colecionando números extremamente satisfatórios.

Entre coletâneas e registros de sucesso, eles somam mais de 300 músicas gravadas, 19 CDs e 4 DVDs. Nestes anos, já subiram no palco mais de 7.000 vezes, venderam mais de 13 milhões de cópias e bateram recorde de público em festas de peão. Como reconhecimento, receberam dezenas de discos de ouro, prata, platina e platina dupla. Em tempo: eles foram os segundos artistas nacionais a gravarem um DVD no Brasil. O primeiro foi Caetano Veloso.

Alguns de seus sucessos fizeram parte da trilha sonora das novelas Laços de Família (“Peão Apaixonado”, 2000), Cabocla (“Floresce”, 2004), América (“Na Sola da Bota”, 2005) e A Favorita (“Vida Louca, 2008).