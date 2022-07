Arraiá do Villa Country terá grandes atrações em 2022

Tradicional festa julina da casa acontecerá entre os dias 28 e 31 de julho (quinta a domingo) e trará Mari Fernandes, Zé Vaqueiro, John Amplificado, Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes e João Gomes

Saudade de uma festa julina, né minha filha? Nunca esse bordão foi tão reproduzido. E o Villa Country, maior reduto sertanejo da América Latina, promete o melhor arraial já visto na cidade de São Paulo.

Após dois anos de uma longa espera, a festa está de volta e recheada de grandes atrações que acontecerão nos dias 28, 29, 30 e 31 de julho (quinta a domingo). Com decoração especial e temática, não irá faltar deliciosas comidas e bebidas típicas, além de muita moda boa, brincadeiras e quadrilha.

Comemorando sua 11ª edição, a casa, mais uma vez, se torna um verdadeiro arraial, onde todos os ambientes se transformam: Praça do Cavalo, Praça Sertaneja, Saloon, Restaurante John Wayne. O público entra no clima e curte a festança vestido à caráter. E o momento mais aguardado pelos frequentadores é, sem dúvidas, a hora de dançar quadrilha, que segue a tradição caipira e embala todos que estão no salão.

Abrindo a programação, na quinta, dia 28 de julho, assumem o comando desta festança Mari Fernandes e Zé Vaqueiro. A cantora promete abrir as festividades com uma grande explosão de sucessos: “Parada Louca”, “Não, Não Vou” e muito mais. Já Zé, fenômeno da música, promete um set-list especial reunindo grandes clássicos de sua carreira. “Letícia” “Tenho Medo”, Vagabundo” e “Sentadinha Descarada” não ficarão de fora, tendo as três músicas juntas ultrapassado 200 milhões de plays no Spotify.

No dia seguinte, 29 (sexta) é a vez de John Amplificado subir ao palco e cantar seus maiores hits. Com quase 2 milhões de seguidores mensais, o cantor é fenômeno na internet e promete sacudir o arraiá do Villa cantando músicas como: “Chega e Senta” e “Paredão”.

No sábado (30), quem incendiará o público será Tarcísio do Acordeon e Vítor Fernandes, que fazem de seus respectivos shows um dia inesquecível na história do Villa Country. Dono do hit “Rolê”, Tarcísio emplaca essa e outras, como “Meia Noite”, “Proteção de Tela” e “Divulga”. Já o set de Vitor Fernandes trará “Se For Amor”, “Vou Falar Que Não Quero”, “Acaso” e muitos outros grandes hits de sua carreira.

E, encerrando com chave de ouro, no domingo (31), terá grande apresentação de João Gomes. Com quase 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, ele promete emplacar hit atrás de hit para o público de São Paulo. “Dengo”, “Meu Cafofo”, “Meu Pedaço de Pecado”, “Aquelas Coisas” estarão no show.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos online ou através das bilheterias do Villa Country.

SOBRE O VILLA COUNTRY

O maior reduto sertanejo da América Latina completou 20 anos em julho de 2022. Com um projeto visionário, o Villa Country abriu suas portas em 2002, apostando no crescimento do gênero junto ao público jovem. Pioneira, tornou-se referência e, seguramente, contribuiu para que a música sertaneja se tornasse a potência que é nos dias atuais. Poucas casas noturnas alcançam vida tão longa e tão cheia de boas histórias, com shows inesquecíveis dos maiores artistas do segmento no país. Com público fiel, o Villa Country recebe semanalmente cerca de dez mil pessoas – em dias de apresentações de artistas conhecidos do grande público, esse número pode dobrar.

O Villa Country é a maior e mais tradicional casa temática do Brasil, opção para quem quer curtir boa música sertaneja, que navega no country, sertanejo de raiz, moda de viola e até o famoso sertanejo universitário. Sua fachada reproduz um cenário de filme do Velho Oeste. Em seu espaço, há ambientes como a Praça Sertaneja, Saloon, Praça Caipira e Praça do Cavalo, que dão charme ao local, com destaque para o Restaurante John Wayne, que além de trazer o sabor da comida texana, garante conforto para seus clientes que preferem um clima intimista.

São 12 mil m² divididos em casa de shows, restaurantes, pista de dança, mesas de bilhar, cachaçaria, loja de roupas, café, sete bares, camarotes, espaço para convenções e com uma rádio virtual exclusiva,comprometida em tocar música de qualidade. A programação pode ser conferida pelo site www.villacountry.fm ou pelos aplicativos nos sistemas Android e IOS dos celulares.

SERVIÇOS: Arraiá do Villa 2022 – com Mari Fernandes, Zé Vaqueiro, John Amplificado, Tarcísio do Acordeon, Vítor Fernandes e João Gomes

Data: 28 a 31 de julho de 2022 (quinta a domingo)

Atrações: 28 de julho (quinta) – Mari Fernandes e Zé Vaqueiro | 29 de julho (sexta) – John Amplificado | 30 de julho (sábado) – Tarcísio do Acordeon e Vítor Fernandes | 31 de julho (domingo) – João Gomes.

Local: Villa Country (Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca, São Paulo)

Classificação etária: 18 Anos

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: 28/07/22 (quinta) – Pista: R$ 100,00 | Camarote Villa Country: R$ 300,00 – Abertura da casa: 20h – Início do show: 23h

29/07/22 (sexta)- Pista: R$ 50,00 | Camarote Villa Country: R$ 120,00 – Abertura da casa: 20h – Início do show: 00h

30/07/22 (sábado) – Pista: R$ 90,00 | Camarote Villa Country: R$ 300,00 – Abertura da casa: 20h – Início do show: 00h

31/07/22 (domingo) – Pista: R$ 70,00 | Camarote Villa Country: R$ 300,00 – Abertura da casa: 20h – Início do show: 22:30h

Compra de ingressos: Nas bilheterias do Villa Country (de segunda a sábado das 10h às 19h (exceto feriados) ou Online

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Crédito e Débito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Rede Shop. Cheques não são aceitos.

Mais informações: http://www.villacountry.com.br | (11) 3868-5858

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda- chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.

PROTOCOLO DE SEGURANÇA

Para garantir um evento seguro a todos e minimizar os riscos de transmissão da Covid-19, seguimos os protocolos exigidos pelo Governo do Estado de SP e com isso será obrigatório apresentar no ato da entrada para acesso ao evento, além de seu ingresso e documento original (RG ou CNH), o comprovante abaixo:

Carteirinha de vacinação com a 2º dose ou dose única, podendo ser física ou digital (Aplicativos “Conecte SUS”, “Poupatempo Digital” ou “E-Saúde SP”).

A casa dispõe de álcool em gel 70° em totens distribuídos em diversos pontos da casa.

Utilize máscara de proteção.

Este protocolo poderá sofrer modificações conforme o momento epidemiológico no período do evento.