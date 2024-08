Arroz e feijão, base da alimentação dos brasileiros, também precisam de nutrição adequada para chegar à mesa

Falta de micronutrientes podem afetar o crescimento e o rendimento dos cultivos

Plantio exige abordagem integrada de manejo do solo e nutrição das plantas

Se há alimentos que não podem faltar no prato dos brasileiros são o arroz e o feijão. Importantes para oferecer qualidade nutricional para humanos, chegarem à mesa da população esses grãos precisam de nutrientes para ter alta produtividade. “A falta de nitrogênio no arroz, por exemplo, limita sua produtividade. E, no feijão, a deficiência de molibdênio afeta a fixação de nitrogênio”, explica o pós-doutor em agronomia Bernardo Borges, gerente técnico da BRQ Brasilquímica.

Esses desafios nutricionais devem-se à combinação de fatores ambientais, climáticos e de manejo agrícola, como baixa fertilidade natural do solo, práticas inadequadas de manejo do solo e fertilização, ou condições que limitam a disponibilidade de nutrientes, como pH inadequado e compactação do solo.

“A falta de nitrogênio, fósforo, potássio, zinco e ferro são comuns no cultivo de arroz. Por isso, é preciso ter adubação nitrogenada. Já no cultivo de feijão, os maiores desafios envolvem a falta de nitrogênio, fósforo, potássio e molibdênio”, informa Borges. O manejo inadequado pode comprometer a produtividade e a rentabilidade das culturas. Assim, ambos os grãos exigem abordagem integrada de manejo do solo e nutrição das plantas.

O manejo adequado do solo e grãos bem nutridos possibilitam aos produtores não só a melhoria da qualidade, mas o aumento da produção. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em boletim de agosto, a safra de arroz 2023/2024 foi estimada em 10,589 milhões de toneladas, crescimento de 5,6% em relação à anterior (2022/2023). E a safra de feijão 2023/2024 foi estimada em 3,259 milhões de toneladas, crescimento de 7,3% em relação à safra anterior (2022/2023).

“O nitrogênio é um nutriente vital para o crescimento e desenvolvimento desses grãos e desempenha papel essencial em diversos processos fisiológicos, garantindo rendimento e qualidade excelentes. Essa constatação leva a BRQ, empresa reconhecida pela inovação no desenvolvimento de soluções agrícolas e pela excelência na qualidade das matérias-primas, a disponibilizar ao mercado eficazes soluções, como QualyFix Feijão e QualyFol N5”, completa o gerente técnico.

QualyFix Feijão é um inoculante que garante fornecimento de nitrogênio suficiente para a máxima produtividade e aderência das bactérias fixadoras, possibilitando assim o elevado rendimento para as leguminosas. Para o arroz, QualyFol N5 foi desenvolvido para atender todos os princípios fundamentais da adubação foliar, promovendo o crescimento vigoroso de folhas e caules, resultando em cultivos mais saudáveis. “Os dois produtos contribuem para fortalecer o plantio de dois alimentos essenciais para os brasileiros. Ao utilizá-los, os agricultores oferecem às plantas todos os nutrientes necessários para qualidade e produtividade”, finaliza Bernardo Borges.

O investimento em nutrição, assim como em outras tecnologias de manejo, tem sido muito importante para o arroz e o feijão ao longo de 30 anos, conforme atestam os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A produção de arroz saltou de 10 milhões de toneladas, em 1992, para 10,8 milhões de toneladas em 2022. A área cultivada, entretanto, diminuiu de 4,9 milhões de hectares para 1,7 milhão de hectares. O mesmo fenômeno verifica-se na produção de feijão. De 2,797 milhões de toneladas em 5,5 milhões de hectares, em 1992, chegou a 2,842 milhões de toneladas em 2,7 milhões de hectares, em 2022.

