Arte & Cultura na Praça terá edição sertanejo

No dia 15 de maio, um domingo, a Secretaria Municipal de Cultura promove mais uma edição do projeto Arte e Cultura na Praça que, desta vez, terá o sertanejo como tema. O evento acontecerá no Parque dos Ingás, a partir das 10h, tendo como atrativos para o público shows artísticos, feira de artesanato, exposição de Jeep e praça de alimentação com food trucks. A entrada é franca.

O secretário municipal de Cultura, André Sastri, disse que a escolha dessa edição é uma homenagem ao Dia do Sertanejo, comemorado anualmente no dia 3 de maio. “Esta data homenageia toda a tradição e, principalmente, a música de origem sertaneja. O povo sertanejo surgiu no sertão nordestino brasileiro e se espalhou por todo o Brasil”, mencionou.

André Sastri contou que a data passou a ser comemorada por iniciativa da Rádio Aparecida, para homenagear os vários violeiros do sertão que frequentam as missas na cidade de Aparecida (SP). “Assim, foi criado o ‘Show Sertanejo’ no dia 3 de maio de 1964, quando o marechal da música sertaneja Geraldo Meireles propôs que todos os sertanejos passassem a se encontrar anualmente em Aparecida nesta data, para celebrar a música sertaneja”, comentou.

“A musicalidade sertaneja é uma das características mais marcantes desta cultura. Por norma, este ritmo exalta a vida do homem no campo e nas cidades interioranas do país”, concluiu Sastri.

Arte & Cultura na Praça – Edição Sertaneja

Data: 15 de maio

Horário: A partir das 10h

Local: Parque dos Ingás – Rua Vereador Francisco Martini, Centro

Shows: Jean Mendonça, Isa Toledo, Fabricio Rubo, Alex Ferreira & Marciano, Ruan & Ryan, Gera Som, Derick & Lossani, Monika Ferry e Eduardo & Rangel

Seleção

A Secretaria Municipal de Cultura informa que os profissionais ambulantes e artesãos interessados em atuar durante o evento Arte & Cultura na Praça devem fazer suas inscrições na segunda-feira, 9 de maio, presencialmente na sede da pasta situada no Centro Cultural, na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo.

O horário de cadastramento dos ambulantes será das 8h às 9h. Já para os artesãos as inscrições serão período das 9h30 às 10h30.