Arte tumular: passeio noturno no Cemitério da Consolação abordará os escultores Antelo Del Debbio e Eugênio Prati

Foto: Passeio noturno – Ágatha Alves/Consolare

O tour acontece na sexta-feira (19), a partir das 19h.

Em homenagem ao Dia Mundial da Arte, celebrado em 15 de abril, a Consolare, em parceria com o projeto O que Te Assombra? e o Reconheça São Paulo, promove um passeio noturno pelo Cemitério da Consolação no dia 19 de abril, às 19h. Os visitantes irão explorar a arte tumular presente no cemitério, com destaque para os trabalhos dos escultores Antelo Del Debbio e Eugênio Prati.

Com duração de duas horas, os visitantes também conhecerão obras do renomado Victor Brecheret e de outros artistas, como Francisco Leopoldo e Silva e Galileo Ugo Emendabili que estão presentes no cemitério.

Além disso, o passeio proporcionará a visita aos túmulos de figuras importantes da história brasileira, como a Marquesa de Santos, a renomada artista modernista Tarsila do Amaral, o abolicionista Luís Gama, os modernistas Mário e Oswald de Andrade, o escritor Monteiro Lobato, entre outros.

Os passeios noturnos no Cemitério da Consolação ocorrem mensalmente desde agosto de 2023. Devido à alta demanda, os ingressos são limitados a 130 participantes no total.

Cemitério da Consolação

Fundado em 1858, o Cemitério da Consolação é um importante marco histórico e cultural da cidade de São Paulo. Mais do que um local de repouso, ele é um museu a céu aberto, repleto de histórias cativantes e figuras notáveis que ajudam a contar a história da cidade.

Serviço:

Passeio Noturno no Cemitério da Consolação

Data: sexta-feira, dia 19 de abril, das 19h às 21h30;

Onde: Cemitério da Consolação (R. da Consolação, 1660 – Consolação, São Paulo – SP)

Quanto: Gratuito – Doação voluntária de 1kg de alimento não perecível no dia do evento. É necessária a reserva prévia do ingresso. Link para a retirada será divulgado na página O que Te Assombra?. Limite de 130 ingressos.

*Importante: em caso de chuva, a visita está automaticamente cancelada.

Sobre a Consolare

