Artesãos de Espírito Santo do Pinhal participam de palestra do Sebrae-SP sobre associativismo

Ação atendeu antiga demanda de profissionais que buscam alternativas para consolidar projetos que beneficiem o artesanato local

Artesãos e representantes do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Espírito Santo do Pinhal participaram da palestra do Sebrae-SP com o tema “Os benefícios do Associativismo para o Desenvolvimento Local”, na noite de quarta-feira (18). Em parceria com a Associação Comercial e Empresarial (ACE) do município, o evento ocorreu no auditório da entidade e atendeu antiga demanda desses profissionais, que buscam alternativas para consolidar projetos que possam beneficiar o artesanato frente às oportunidades do turismo na cidade.

Ministrada por Junio Correia, gestor de projetos do Escritório Regional do Sebrae-SP em São João da Boa Vista, a proposta da palestra foi orientar a respeito dos meios de formalizar a criação de uma associação para o trabalho dos profissionais do artesanato. “Abordamos a importância do associativismo e como seus pilares são relevantes para que haja o desenvolvimento do setor na cidade”, disse.

A parceria com a ACE de Espírito Santo do Pinhal foi planejada principalmente para quem é do artesanato ou desenvolve trabalhos manuais como forma de renda e que muitas vezes atua sozinho. “Esse profissional precisa de ação coletiva, de se unir a outras pessoas para poder comercializar seu produto, participar de eventos e feiras, obter recursos etc. Portanto, nosso objetivo foi mostrar aos artesãos quais são as responsabilidades e os benefícios de se associar”, afirmou Correia.

Pós-palestra, o gerente da ACE Pinhal José Possati comentou sobre como a entidade pretende contribuir na formação de núcleos setoriais. “A ACE Pinhal tem bastante experiência na formação e condução de núcleos setoriais, tendo obtido bons resultados com os segmentos de confecções, varejo, beleza, metalurgia. Por isso, acreditamos que por meio da formação do núcleo setorial dos artesãos haverá o fortalecimento do setor, gerando ações conjuntas e proporcionando a possibilidade de crescimento, além da possível transformação em uma associação, conforme acontece em tantas regiões do País”, disse.

Segundo Possati, é um desafio que depende, em grande parte, do envolvimento e dedicação dos próprios artesãos para que as ações sejam realizadas e os resultados aconteçam. “Enquanto fomentadora do desenvolvimento sustentável e representante dos diversos segmentos econômicos do município, a ACE Pinhal apoiará os artesãos por meio do espaço, equipamentos, além de contar com o apoio direto dos analistas do Sebrae-SP”, completou.

Membro do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), a advogada Carolina Milleu reforça que a próxima etapa envolve a articulação com as artesãs para definir o modelo de associação mais adequado para o grupo. “As opções incluem a criação de um núcleo junto à ACE local, a formação de uma cooperativa ou a estruturação de uma associação formal. Após essa definição estratégica, será indispensável organizar um encontro com o Sebrae-SP para discutir o planejamento participativo, abordando aspectos fundamentais de gestão, governança e desenvolvimento sustentável para o fortalecimento do setor”, afirmou.

Sobre o Sebrae-SP

