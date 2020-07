Arthur Nogueira registra quarto óbito por Covid-19

No boletim desta segunda feira, 27, a prefeitura de Artur Nogueira registrou a quarta morte por coronavírus na cidade.

De acordo com a prefeitura, a vítima é um homem, que tinha 80 anos com histórico de doença cardiovascular, doença neurológica e diabetes mellitus. Estava internado na UTI do hospital AME- Ambulatório Médico de Especialidades de Campinas por quadro de insuficiência respiratória aguda grave, apresentou piora progressiva que levou ao óbito em 25/07/2020.

Ao todo, a cidade contabiliza 220 casos confirmados da doença, sendo 91 em isolamento domiciliar, seis internado, 119 curados e 4 mortes.