Artistas realizam live para arrecadar doações para o Centro Infantil Boldrini e aos profissionais do entretenimento da região de Campinas/SP

No próximo sábado (22), um show de solidariedade vai acontecer direto do palco da Paioça do Caboclo, na cidade de Campinas, interior do Estado de São Paulo. Artistas como Edson & Hudson, Betho & Menon e Antunes & Rafael, estarão se apresentando, a partir das 19h, em uma live com o intuito de arrecadar doações e alimentos que serão distribuídos para o Centro Infantil Boldrini, e a Line do Bem – projeto que visa atender diversos profissionais do setor do entretenimento da região de Campinas.

Além da solidariedade, o intuito da live é de levar boa música, alegria e esperança para a população que segue em isolamento social, de acordo com a recomendação da Organização Mundial de Saúde, como uma forma de conter a disseminação do coronavírus. A apresentação da live vai contar com o brilho de Deia Cypri e Bia Marques. O público pode assistir, através dos canais no Youtube: Paiocadocaboclooficial / Blognejo / Bianatv e Antuneserafael.

As doações poderão ser feitas através de um QR Code que será disponibilizado durante a live. Empresários e empresas que tenham o interesse em fazer doações ou patrocinar o evento podem entrar em contato com Francisco filho pelo celular (19) 9 9747 1144. Lembrando que o show – sem público – apenas com um número mínimo de profissionais envolvidos, segue respeitando todos os protocolos de higiene e segurança determinadas pelos órgãos de saúde.

CENTRO INFANTIL BOLDRINI

Referência em medicina, o Centro Infantil Boldrini, em Campinas, oferece alta tecnologia em diagnóstico e infraestrutura completa de atendimento. Diferentes linhas de pesquisa permeiam seu cotidiano, estimulando novas descobertas na oncologia e na hematologia pediátrica. Assistência, ensino e pesquisa em oncologia e hematologia pediátrica, dentro de um contexto de atendimento humanizado e multiprofissional, com os mais modernos equipamentos e alta capacitação profissional. Essa é a missão do Centro Infantil Boldrini. Para conhecer mais sobre a Centro Infantil Boldrini, acesse o site www.boldrini.org.br.

LINE DO BEM

Com a proibição da aglomeração de pessoas, muitos autônomos e trabalhadores informais que tinham sua principal fonte de renda como os eventos, bares e entretenimento no geral, estão sem trabalhar e consequentemente sem renda. O projeto “Line do Bem” foi criado, especificamente para auxiliar esses trabalhadores, que estão passando por dificuldades e precisam de ajuda para sobreviver à essa pandemia. Para conhecer mais sobre a Line do Bem, acesse o site www.linedobem.com.br.