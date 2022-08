Artistas visuais de quase 90 ateliês abrem as portas para o público em São Paulo

Quarta edição do Portas Abertas é gratuita, conta com mais de 200 artistas e ocorre em todos os bairros da capital paulista

O Roteiro de Ateliês, é um coletivo independente e responsável por realizar o mapeamento de artistas visuais na Grande São Paulo, realiza em setembro e em outubro a quarta edição do Portas Abertas. O evento reunirá artistas de diferentes regiões da cidade que voltam agora a abrir as portas dos seus espaços criativos para compartilhar com o público processos, produções e espaços de trabalho. Neste ano, serão 205 artistas participantes e 86 ateliês abertos ao público.

Nos finais de semana de setembro e no primeiro de outubro, as pessoas poderão visitar os ateliês, ver obras de arte em espaços não-institucionais e conversar com artistas. O principal objetivo é incentivar a circulação entre as regiões da cidade e a apropriação dos territórios, gerando novas maneiras de acesso à arte e à cidade.

“É muito motivador organizar um evento que traz a arte para perto da vida das pessoas, sem elitismo e em toda a cidade. Precisamos de um campo da arte democrático e construir isso, também é parte do papel de todos os artistas. Assim, o Roteiro de Ateliês coloca no mapa uma diversidade incrível de artistas visuais”, afirma Lia Nasser, co-coordenadora do projeto.

Além de o público poder acessar a produção de arte contemporânea nos ateliês, o evento conta com oficinas, ativação de trabalhos, performances, bate-papos com convidados e apresentação de técnicas artísticas como, a queima de raku, o stencil e a xilogravura.

A programação inclui uma homenagem ao artista Felipe Bittencourt na Zona Oeste, no dia 18 de setembro. Na última edição do evento, Felipe Bittencourt utilizou um muro do Ateliê Iquiririm, no bairro do Butantã, para realizar a performance “Lições para pessoas e coisas”.

Este ano uma seleção de suas vídeo-performances serão projetadas neste mesmo muro e amigos e admiradores poderão prestar uma homenagem ao artista. Um espaço e um momento de perpetuação do trabalho realizado por Felipe e de sua memória.

Os ateliês estão separados por regiões para ser possível visitar diversos bairros da capital paulista. É possível programar diferentes roteiros para este período durante vários fins de semana.

ROTEIRO 4º PORTAS ABERTAS SP 2022

> Aos sábados e domingos das 14h às 18h*

3 e 4 de setembro

Centro

10 e 11 de setembro

Zona Leste

17 e 18 de setembro

Zona Oeste (Pinheiros, Sumaré, Perdizes, Vila Leopoldina, Butantã e Região)

24 e 25 de setembro

Zona Sul (Vila Mariana, Ipiranga, Campo Belo e Região)

01 e 02 de outubro

Zona Norte (Freguesia do Ó, Santana, Casa Verde)

Confira o mapa com a descrição dos ateliês e a programação completa no site www.roteirodeatelies.com e no Instagram @roteirodeatelies.

Sobre o Roteiro de Ateliês

Idealizado por um grupo de artistas em abril de 2018, o Roteiro de Ateliês realiza de forma colaborativa e independente um mapeamento contínuo de ateliês da cidade de São Paulo-SP. O objetivo é promover o acesso à arte contemporânea no local onde essas artes estão sendo produzidas, além de fomentar a articulação da rede de artistas e a formação de novos públicos. A partir desse mapeamento, caminhos se abrem para que outras relações se estabeleçam, criando possibilidades para os artistas, para os visitantes e para o campo da arte.