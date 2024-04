Artur Fest reúne cerca de 15 mil pessoas em cinco dias de evento

Atrações incluíram Orquestra Sinfônica, Turma do Pagode, Cultura Rock, Forró Maria Lua e muito mais; evento integra agenda de aniversário do município

O Artur Fest, realizado entre 10 e 14 de abril, reuniu cerca de 15 mil pessoas na Lagoa dos Pássaros. O evento tradicional, que integra as comemorações de 75 anos de Artur Nogueira, ofereceu uma programação diversificada com shows musicais para todos os gostos.

A abertura do evento, na quarta-feira (10), ficou por conta da Orquestra Sinfônica Jovem do Projeto Retreta, que encantou o público com um repertório do clássico Elton John, sob a batuta do maestro Ricardo Michelino. Além disso, o concerto contou com a participação do saxofonista Derico Sciotti e do cover oficial do Elton John, o maestro Rogério Martins.

A segunda noite foi dedicada a mais uma edição do Cultura Rock, desta vez com as bandas Freekend e You Groove. Já na sexta-feira (12), o forró tomou conta do palco com o grupo Maria Lua.

O sábado (13) foi marcado por uma mistura de estilos musicais, com apresentações do DJ Star Fox, Rodrigo Rocha – o rei do desmantelo, Renan e Kauan, Tolentino e Bonde do Maluco. Por fim, no domingo (14), a Turma do Pagode apresentou os maiores sucessos da carreira, e fechou com chave de ouro esta edição do Artur Fest.

O prefeito Lucas Sia comemorou mais um ano de sucesso do evento. “O Artur Fest já faz parte da nossa tradição e cada vez mais fica melhor. Este ano, em especial, tivemos uma programação ainda mais diversificada para agradar a todos os gostos e idades. Esse evento é um instrumento muito importante para promover a cultura e o turismo em nosso município; e claro, gera renda, cria empregos e movimenta a economia local”, afirmou.