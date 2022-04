Artur Nogueira 73 anos: Encontro de Air Cooled acontece neste domingo Com início às 10h, na Lagoa dos Pássaros, evento reunirá cerca de 100 carros antigos originais ou modificados da linha VW a ar

Artur Nogueira recebe o 1º Encontro de Air Cooled (Fuscas & Cia) neste domingo (10), a partir das 10h, na Lagoa dos Pássaros. Organizado pela We Do, o evento integra as celebrações de 73 anos do município e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura & Turismo.

Com entrada gratuita e aberto ao público, o encontro reunirá cerca de 100 carros antigos originais ou modificados da linha VW a ar (Air Cooled – carros refrigerados a ar), dentre eles o Fusca, Kombi, Variant, Karman Ghia, Brasília, 1600 TL, SP2, dentre outros. Outros modelos de carros antigos também estão liberados a integrar a exposição.

O secretário Renato Carlini convida toda a população nogueirense e garante que será um evento para toda a família. “A atração reunirá amigos apaixonados pelo mundo Air cooled, e será um ótimo local para aproveitar o domingo entre amigos e familiares”, disse.

ARTUR FEST

Enquanto apreciam a exposição, os moradores poderão se deliciar com as variedades gastronômicas oferecidas pelo Artur Fest. O evento acontece na Lagoa dos Pássaros, e conta com quatro cervejarias com mais de 30 rótulos; assadores BBQ (torresmo de rolo, costela defumada e outros cortes de American BBQ); Hambúrguer Artesanal; Hambúrguer na Parrila Argentina; dentre outros veículos de Food Truck.

A programação ainda contará com show de Wheeling com a Equipe Grumita, e com um Espaço Kids.

SERVIÇO

Encontro de Air Cooled

Domingo, 10 de abril, às 10h

Lagoa dos Pássaros

Entrada gratuita