Artur Nogueira 74 anos: Balneário recebe Esquadrilha da Fumaça neste domingo

Apresentação acontece a partir das 16h, e arrancará suspiro do público

A apresentação da Esquadrilha da Fumaça será um dos destaques das comemorações de 74 anos de Artur Nogueira. Neste domingo (09), às 16h, no Balneário Municipal, o público presente poderá conferir de perto as acrobacias realizadas pelos aviões da Força Aérea, que deixam no ar uma fumaça que se mescla ao céu.

A apresentação dura aproximadamente 50 minutos e conta com sete pilotos em sete aeronaves. Um oitavo piloto fica em solo realizando a locução para o público presente, de acordo com nota divulgada pela Força Aérea Brasileira (FAB).

Além do show aéreo, um expositor oficial da Esquadrilha estará montado, e o público poderá conhecer mais sobre a organização, através de folhetos e venda de artigos.

Evento que conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, é gratuito e aberto ao público.

RECOMENDAÇÕES

Confira algumas recomendações importantes dadas pela Esquadrilha e que deverão ser seguidas no dia da apresentação:

– Evite ir com seu carro próprio ao local do evento, pois o volume de pessoas será grande, podendo causar aglomerações que impedirão o tráfego.

– É proibido o uso de drones. A guarda municipal avisa que haverá apreensão, caso haja algum aparelho sobrevoando no momento da apresentação.

A ESQUADRILHA

A Esquadrilha da Fumaça difunde a imagem institucional da Força Aérea Brasileira (FAB) e o Esquadrão de Demonstração Aérea – EDA (nome oficial) fica sediado na Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga, interior de São Paulo.

Com mais de 70 anos de história e quase 4000 demonstrações realizadas no Brasil e em 21 países, a Esquadrilha representa para milhares de pessoas a oportunidade de estabelecer contato, de maneira emocionante e inesquecível, com a FAB.

A formação conta com militares da FAB. Atualmente, são treze oficiais aviadores, um especialista em aviões, uma médica, uma administradora e dois oficiais de Comunicação Social, além de uma equipe de graduados especialistas, divididos na área administrativa e de manutenção de aeronaves.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Confira os eventos que acontecerão ao longo de todo o mês de abril em Artur Nogueira:

Passeio Ciclístico

Data e horário: 09 de abril, às 8h30

Local: saída e chegada na Lagoa dos Pássaros

Esquadrilha da Fumaça

Data e horário: 09 de abril, às 16h

Local: Balneário Municipal

Ato Cívico

Data e horário: 10 de abril, às 8h

Local: Praça do Coreto

Artur Fest (shows variados)

Data e horário: 13 à 16 de abril, às 20h

Local: Lagoa dos Pássaros

Encontro de Motociclistas

Data: 20 à 23 de abril

Local: Balneário Municipal

Campeonato de Skate

Data e horário: 23 de abril, às 8h

Local: Pista de Skate “Hugo Carlstron”

Son’s da Praça (música eletrônica)

Data e horário: 29 de abril, às 16h as 22h

Local: Lagoa dos Pássaros

Campeonato de Pesca

Data e horário: 30 de abril, a partir das 13h

Local: Lagoa dos Pássaros



FOTO: REPRODUÇÃO / Força Aérea Brasileira (FAB)