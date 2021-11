Artur Nogueira abre processo seletivo para professor temporário

Inscrições poderão ser realizadas até o dia 23 de novembro de 2021; veja como

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu o Processo Seletivo Simplificado para selecionar professores substitutos para a rede municipal de ensino. As inscrições deverão ser realizadas a partir desta sexta-feira (12) até às 15h do dia 23 de novembro de 2021.

Para participar, o candidato deverá se inscrever via internet (https://abcp.selecao.net.br/informacoes/2660) e seguir as normas do edital – disponível no site da ABCP Concursos. São cargos de: professor de educação especial, EJA, educação infantil, ensino fundamental, arte, educação física e inglês com salários que variam de R$ 1.594,29 a R$ 2.543,96. Para se candidatar, será necessário pagar uma taxa de R$ 40,00.

A prova será realizada no dia 05 de dezembro, com local e horário informados posteriormente, e os resultados estão previstos para serem lançados entre os dias 15 e 17 de dezembro de 2021.

VAGAS

O processo seletivo tem intuito de preencher as vagas disponíveis de caráter temporário e de excepcional interesse público, conforme disposição legal, com fundamentação legal no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal a ser regido pela Lei Orgânica do Município, Leis Municipais, Estatuto do Magistério de Artur Nogueira e demais legislações pertinentes.

Os detalhes de cargos, vagas, salários base, jornada semanal de trabalho, pré-requisitos, tipo de prova podem ser conferidos no site da ABCP Concursos (https://abcp.selecao.net.br/uploads/567/concursos/2660/anexos/r2by9YGGwq0IXBSAg83N54S6nHwQBuG4iI85nwiY.pdf).

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira