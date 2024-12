Artur Nogueira conquista selo Sebrae referência no atendimento ao empreendedor

Prêmio reconhece município como referência em apoio ao empresário

Artur Nogueira recebeu uma excelente notícia que coloca a cidade em destaque no cenário regional de negócios. O município conquistou o Selo Sebrae de Referência em Atendimento, sendo reconhecido por sua excelência no apoio e atendimento ao empreendedor. A premiação é fruto do trabalho dedicado da unidade Sebrae Aqui local, que se destacou entre outras 11 unidades da região de Campinas premiadas este ano.

Tatiane Gibertoni, secretária de Desenvolvimento Econômico, explica que o Selo Sebrae de Referência em Atendimento é uma importante certificação concedida pelo Sebrae-SP às unidades que se destacam na qualidade do atendimento aos pequenos negócios e empreendedores locais. “Essa conquista é um reflexo direto do empenho e comprometimento da equipe aqui em Artur Nogueira, que oferece orientações e apoio contínuo aos empreendedores da cidade, desde o processo de formalização até o desenvolvimento de estratégias de crescimento e inovação”, comenta.

A premiação é o resultado de uma avaliação rigorosa que considera sete pilares fundamentais para a excelência no atendimento: qualidade no atendimento remoto, gestão, oferta e realização de soluções, ambiente de negócios, infraestrutura, presença digital e cobertura e produtividade. Esses critérios foram decisivos para a conquista do prêmio, que atesta a qualidade do serviço prestado pela unidade e seu impacto no desenvolvimento econômico local.

“Artur Nogueira já deu um grande passo no reconhecimento da qualidade de seu atendimento ao empreendedor, e os frutos dessa conquista poderão ser sentidos por muitos anos, com um impacto positivo no crescimento econômico local e na geração de novas oportunidades de negócio”, pontua o prefeito Lucas Sia (PL).

SELO SEBRAE DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO

O Selo Sebrae de Referência em Atendimento é uma metodologia criada para reconhecer, em nome do Sebrae, a qualidade dos atendimentos e serviços oferecidos pelas Salas do Empreendedor e seus parceiros. Inspirado nos casos de sucesso dos Selos de Referência já implantados pelo Sebrae Paraná e Sebrae Rio Grande do Sul, a iniciativa foi nacionalizada devido às melhorias significativas na gestão e na qualidade dos atendimentos nesses espaços.