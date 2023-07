Artur Nogueira contra a violência: Campanha Agosto Lilás promove igualdade e respeito às mulheres

Programação, organizada pela Prefeitura, buscará combater a violência de gênero e conscientizar a população

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e da Coordenadoria de Apoio e Direitos da Mulher, divulgou a programação da Campanha Agosto Lilás, com o tema “Não é não! Dê um Basta na Violência Contra Mulher”. A iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância de combater a violência de gênero e promover a igualdade e o respeito.

Para o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Amarildo Boer, o Agosto Lilás é uma oportunidade valiosa para unir esforços e garantir a segurança e dignidade das mulheres.

Para isso, durante todo o mês de agosto, serão realizadas diversas ações e atividades que prometem trazer conscientização, apoio e ação efetiva para romper o ciclo da violência de gênero.

A coordenadora de apoio e Direitos da Mulher, Lúcia Buccini Carrillo, a psicóloga Vanessa Natália Cunha e a assistente social Maria Neusa Teles Pimenta, enfatizam que a campanha agirá como ferramenta fundamental para a mudança de paradigmas e a construção de uma sociedade mais justa.

“Artur Nogueira está se levantando contra a violência e lutando pela construção de uma sociedade mais igualitária e segura para todas as mulheres. O Agosto Lilás nos proporciona a oportunidade de disseminar informações e promover a reflexão sobre o tema”, ressaltaram.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

-01/08 (Terça-feira): Abertura da campanha com divulgação na mídia, redes sociais e comunicação interna e externa da Prefeitura.

-04/08 (Sexta-feira): Dia D “Use a cor Lilás”. Servidores municipais e empresas parceiras convidadas utilizarão a cor lilás para marcar a data de conscientização interna na Prefeitura.

-14/08 (Segunda-feira) e 16/08 (Quarta-feira): Roda de Conversa com psicólogas, assistente social do CREAS e membros do Conselho dos Direitos da Mulher.

Local: Réplica da Estação .

Horário: 10h e 15h.

De 14/08 a 16/08: Atendimento “Guardião da Mulher” em parceria com a Secretaria de Segurança Pública. Haverá entrega de panfletos com blitz nas ruas e distribuição de flyer e cartilha “Não é Não! Dê um basta na Violência”. A entrega será feita no comércio e no local de atendimento na Réplica.

25/08 (Sexta-feira): Fórum “Todos contra a Violência”.

Local: Câmara Municipal.

Horário: a partir das 9h.

APOIO

A programação conta com o apoio e participação de importantes instituições e órgãos do município. Entre eles estão o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), o Conselho Tutelar, o SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Artur Nogueira (CMDMA).