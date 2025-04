Artur Nogueira dá início às celebrações de 76 anos com o ‘Street Fest’

O “Artur Nogueira Street Fest” abre oficialmente o calendário festivo de 76 anos do município. O evento terá início nesta sexta-feira (04), na Pista de Skate “Hugo Calstron”, e vai até o domingo (06). A programação reúne música, esporte e cultura urbana, prometendo entretenimento para todos os públicos.

O “Street Fest” é organizado por Bruno Brasileiro e Anderson (Vitton), com o apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Durante os três dias de festival, a cidade contará com batalhas de rima, shows ao vivo, campeonato de skate e apresentações radicais de wheeling.

O prefeito Lucas Sia (PL) destacou a diversidade de atrações no calendário de aniversário do município e convidou a população a prestigiar o festival. “Este ano, preparamos uma programação especial, com eventos para todos os públicos. O Street Fest abre nossas celebrações com muita cultura e adrenalina. Convido todos a participarem e aproveitarem esse momento único na cidade!”, afirmou.

Lembrando que as comemorações pelo aniversário de 76 anos de Artur Nogueira seguem até o dia 1º de maio, com uma programação diversificada que inclui shows musicais, apresentação da Esquadrilha da Fumaça, cantatas e encenações de Páscoa, campeonato de pesca, passeio ciclístico e muito mais.

PROGRAMAÇÃO DO STREET FEST:

04 de abril (quinta-feira)

Local: Pista de Skate “Hugo Calstron”

19h: Batalha de Rimas

21h30: Show com Super Hall

05 de abril (sexta-feira)

9h: Campeonato de Skate (categorias: mirim, iniciante e feminino)

20h: Show de Wheeling com Grumita

A partir das 18h: Baile do Manzano, com atrações Dbaile, Bruno Henry, Duzera e DJ Stive Malanott

06 de abril (sábado)

9h: Campeonato de Skate (categorias: amador e master +30 anos)

18h: Show com Banda Purple Stone

21h30: Show com Banda Faith