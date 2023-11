Artur Nogueira domina as finais da Copa ADR de Futsal 2023

Projeto mantido pela Prefeitura disputará as finais das categorias sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 21 e Feminino Livre

O futsal de Artur Nogueira, mais uma vez, mostra sua força na região. O projeto, mantido pela Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude está classificado para as finais da Copa da Associação Desportiva Regional (ADR) 2023 em todas as categorias.

O município será representado pelos times Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 21 e Feminino Livre.

O prefeito Lucas Sia (PSD) expressou orgulho pelo desempenho da cidade em mais um campeonato. “Estamos muito felizes com cada atleta que tem se dedicado durante o torneio. Parabéns a todos os envolvidos, tanto os jogadores, como os técnicos e famílias que apoiam esses jovens talentosos”, diz.

A ADR é composta por 11 cidades da região. O torneio deste ano, que teve início em abril, promete fortes emoções até o início de dezembro.

Para o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Caio Rodrigues, investir no esporte é investir no potencial futuro da cidade. “Nossos resultados são um indicativo claro de que estamos caminho certo. Artur Nogueira continuará apoiando e oferecendo oportunidades para que nossos talentos locais brilhem e tenham cada vez mais oportunidades”, conclui.

CRONOGRAMA DE JOGOS

Confira os detalhes dos jogos que serão disputados em cada categoria:

15/11 – Quarta-feira

Artur Nogueira X Amparo – Sub 21

Local: Ginásio Denilson Amaro Rodrigues – Artur Nogueira

Horário: 9h30

19/11 – Domingo

Artur Nogueira X Pedreira – Sub 10, Sub 12 e Sub 14

Local: Ginásio Denilson Amaro Rodrigues – Artur Nogueira

Horários: 8h, 8h50, 9h30

Artur Nogueira X Jaguariúna – Sub 16

Local: Ginásio Denilson Amaro Rodrigues – Artur Nogueira

Horário: 10h30

05/12 – Quarta-feira

Artur Nogueira X Amparo – Feminino Livre

Local: Ginásio Denilson Amaro Rodrigues – Artur Nogueira

Horário: 10h30