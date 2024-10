Artur Nogueira elege novos vereadores para o período de 2025 a 2028

Os moradores de Artur Nogueira definiram, nas urnas, os representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A nova composição da Câmara Municipal reflete a diversidade de partidos e ideias, com a eleição de 12 vereadores. Confira a lista dos eleitos e os votos recebidos:

1. Beto Baiano (PRD)– 1.403 votos

2. Daiane Mello (PL) – 671 votos

3. Eloisa Capelini – 639 votos

4. Guilherme Carlini – 591 votos

5. Cicinho (Republicanos) – 540 votos

6. Marcos Negão (Podemos) – 521 votos

7. Neidão do Gás (PP) – 490 votos

8. Miltinho Turmeiro (União) – 489 votos

9. Batista do Bar (PRD) – 481 votos

10. Henrique Teles (MDB) – 473 votos

11. Ricardo Rieli Duzzi (PSDB) – 464 votos

12. Professor Tiago Vigna (PSD) – 440 votos

Esses vereadores terão a responsabilidade de representar os interesses da população nogueirense no período de 2025 a 2028, debatendo e aprovando projetos que impactam diretamente o cotidiano da cidade.