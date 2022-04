Artur Nogueira encerra participação no JOMI 2022 com medalha de prata em dança

Artur Nogueira conquistou medalha de prata na categoria de dança de salão durante os Jogos da Melhor Idade (JOMI), da 4ª Região Esportiva, realizados entre os dias 19 e 24 de abril na cidade de Casa Branca.

A dupla Luiz e Matilde Figueiredo deu um show na pista e garantiu a medalha de prata para Artur Nogueira. No JOMI, os atletas nogueirenses da terceira idade também brilharam no Dominó (Masculino), Xadrez (Masculino), Damas (Masculino), Atletismo (Masculino), Voleibol Adaptado Feminino (70 anos), e Voleibol Adaptado Masculino (60 anos). Ao todo, foram 45 representantes entre atletas e comissão técnica.

O secretário de Esportes Caio Rodrigues explica que os Jogos da Melhor Idade têm por objetivo valorizar e estimular a prática esportiva, como fator de promoção de saúde e bem-estar, resgatando a autoestima para melhor convívio social dos idosos dos municípios do Estado de São Paulo.

“É uma forma de engajar nossos idosos e mantê-los na ativa. Durante os jogos, eles puderam mostrar seus talentos e se sentiram valorizados. Eles voltaram para casa com a certeza de missão cumprida e, mais uma vez, foram motivo de nosso orgulho”, disse.

O JOMI é organizado e realizado pela Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo e Secretaria de Desenvolvimento Social, com as participações das cidades paulistas.

CONHEÇA OS COMPETIDORES

Modalidade: Xadrez

Categoria: JOMI/Masculino

Competidor: Luiz Carlos Mauro

Modalidade: Voleibol adaptado

Categoria: A/Feminino

Competidores: Berta Arnold; Doraci Carvalho; Gardenia Dias; Lucia Almeida; Maria Soares; Nilva Forti; Ozebina Ytoga; Rubia Tergulino; e Susy Tiene.

Monitor: Alex Aleixo

Técnico: Denis Adorno e Matilde Figueiredo

Modalidade: Voleibol adaptado

Categoria: A/Masculino

Competidores: Alberto Herefeld; Dalton Tiene; Diomar Silva; Gilson Oliveira; Heleno da Silva; Irineu Forti; Josmar Luck; Luiz Figueiredo; Luiz Delcaro; Reginaldo Zanetti; Valdomiro Minichiello; Valmir Meneguelli.

Monitor: Lucas Hergert

Técnico: Denis Adorno e Matilde Figueiredo

Modalidade: Dança de salão

Categoria: A/Misto

Competidores: Luiz Figueiredo e Matilde Figueiredo

Modalidade: Dominó

Categoria: JOMI/Masculino

Competidores: Aparecido Ribeiro e Heleno da Silva

Modalidade: Voleibol adaptado

Categoria: B/Feminino

Competidores: Alzira Mandaio; Aparecida de Oliveira; Benedita Huck; Cecília Paes; Ivone Ribeiro; Josefina Zampieri; Maria Faria; Neusa Sobrinho; Rosa de Oliveira.

Monitor: Alex Aleixo

Técnicos: Denis Adorno e Matilde Figueiredo

Modalidade: Damas

Categoria: JOMI/Masculino

Competidor: Benedito Lucindo Sanwisk

Modalidade: Atletismo

Categoria: JOMI/Masculino

Competidor: Alberto Herefeld