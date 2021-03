Artur Nogueira ganha viatura para atendimento exclusivo de mulheres vítimas de violência

De Artur Nogueira

No dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Segurança, coloca à disposição da população a viatura “Guardião da Mulher”. Em cerimônia restrita, o veículo foi entregue oficialmente nesta segunda-feira (08), e será destinado exclusivamente ao atendimento da mulher vítima de violência no município.

Segundo o secretário da pasta dr. Roberto Daher, a viatura integra o programa “Guardião da Mulher” – também lançado nesta segunda -, criado para reforçar o atendimento às mulheres, especialmente aquelas abrangidas por medidas protetivas concedidas pela Justiça.

Com a viatura, uma equipe ficará responsável por acompanhar caso a caso, patrulhar as imediações das residências de mulheres com medida protetiva, averiguar se está tudo dentro da normalidade e orientar as vítimas sobre como proceder em situações de emergência.

O prefeito Lucas Sia (PSD) comemora a data e destaca o compromisso com a segurança da população feminina. “O programa Guardião da Mulher ressalta a intenção dessa gestão em manter nossas mulheres sempre seguras. O dia 08 de março nos lembra de suas lutas e do quanto a existência delas é importante. No entanto, queremos que as mulheres nogueirenses saibam que lutamos para garantir o respeito que merecem não só em um dia específico, mas nos demais dias do ano também”, destacou.

Essa não é a única iniciativa desenvolvida pela Administração em favor da segurança das mulheres nogueirenses. Por meio do aplicativo do programa – o Guardião da Mulher -, as vítimas poderão acionar o serviço de emergência em casos de risco à integridade física ou a própria vida.

“A mulher pode apertar uma espécie de ‘botão do pânico’ no aplicativo de seu celular e acionar a polícia. Essa é umas das tantas medidas que temos desenvolvido para proporcionar mais segurança às mulheres vítimas de violência em nosso município. Estamos confiantes que a proposta melhore a vida delas e, também, da sociedade nogueirense”, ressaltou o secretário. As interessadas em baixar o aplicativo devem se dirigir à Guarda Municipal, localizada na rua Primeiro de Janeiro, 1674.

Conforme Daher, quando o botão for acionado, a viatura do patrulhamento Guardião da Mulher será enviada automática e rapidamente para o local onde foi emitido o sinal do celular em georreferenciamento. O socorro ganha agilidade ao pular a etapa de triagem pela qual passam as ligações que são feitas pelos telefones 190 e 153.