Artur Nogueira inicia aplicação de dose adicional para quem tomou Janssen

Para se vacinar, é preciso ser maior que 18 anos e ter recebido a dose única do imunizante há no mínimo 61 dias



A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Saúde, iniciou, a partir desta terça-feira (30), a aplicação de dose adicional de vacina contra Covid-19 para as pessoas maiores de 18 anos que receberam a dose única do imunizante da Janssen, há no mínimo 61 dias. No município, 1.510 pessoas foram vacinadas com a Janssen.

Importante destacar que os imunizantes disponíveis na rede pública de saúde são seguros, eficazes e podem ser utilizados nesta estratégia vacinal. Assim, em Artur Nogueira o imunizante para a dose de reforço será aquele que estiver disponível no posto de saúde: Pfizer, Coronavac e até mesmo Astrazeneca. No dia da vacina, se faz necessária a apresentação da carteirinha de vacinação, constando a data e dose recebida.

Até esta terça-feira (30), Artur Nogueira havia aplicado um total de 87.004 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 42.578 de primeira dose, 38.971 de segunda dose, 3.945 de terceira dose/adicional e 1.510 de dose única, o que significa que cerca de 80% da população total tomou ao menos uma dose ou dose única e aproximadamente 70% está com esquema vacinal completo.

Locais de vacinação:

Espaço Mãe e Filho

Segunda a sexta-feira, das 9h às 11h, e das 13h às 14h

Sob livre demanda

Primeiras, segundas e dose adicional

Grupos: adolescentes e maiores de 18 anos

Drive-thru UBS Teresinha Vicensotti

Segunda a sexta-feira, das 9h às 11h, e das 13h às 14h

Sob livre demanda

Primeiras, segundas e dose adicional

Grupos: adolescentes e maiores de 18 anos

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira